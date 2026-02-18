18 de febrero de 2026
TRAS EL RECESO
La Legislatura vuelve al ruedo con el reparto de cargos como principal preocupación
La semana próxima habrá actividad en Diputados y en el Senado con sesiones ya convocadas para avanzar con la elección de autoridades pendientes. La interna en el oficialismo retrasa definiciones mientras la oposición espera.
La Legislatura bonaerense volverá a tener actividad la próxima semana con sesiones previstas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El escenario está atravesado por la disputa interna del peronismo y con el reparto de cargos como eje central. La oposición, por su parte, aguarda definiciones para avanzar con los lugares que le corresponden.
La convocatoria en la Cámara baja es para el martes 24 y así busca retomar la actividad tras el prolongado debate de fin de año por el proyecto de ley de Financiamiento impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. El objetivo, según contaron varias fuentes a La Tecla, es avanzar con el armado de las comisiones y luego tratar algunos temas pendientes en el recinto.
No obstante, voces del oficialismo y de la oposición contaron que hasta el momento no hubo avances concretos más allá de alguna que otra charla informal. Por ese motivo, se espera que en los próximos días se retomen las reuniones formales para resolver los nombres.
En Diputados, la última sesión fue el 16 de diciembre, jornada en la que juraron Manuel Passaglia (Hechos); María Silvina Nardini y José Ignacio Rossi (Fuerza Patria); y María Fernanda Coitinho (LLA). En esa oportunidad también quedaron formalizadas las vicepresidencias para Matías Civale (UCR) y Blanca Alessi (Unión y Libertad).
Mientras tanto, en el Senado, en tanto, continúa la tensión dentro del peronismo por la definición de autoridades para el nuevo período legislativo, mientras se prevé que la próxima sesión se realice el jueves 26, dos días después de Diputados. Las diferencias entre La Cámpora y el Movimiento Derecho a Futuro persisten, incluso tras la aceptación de Axel Kicillof para presidir el Partido Justicialista bonaerense.
Allí Verónica Magario no encuentran canales de consenso para avanzar en definiciones. Es que el oficialismo no logró consensuar ninguna autoridad y en el medio quedaron proyectos claves que perdieron estado parlamentario.
El kirchnerismo propone que Sergio Berni será el presidente del bloque y que Mario Ishii se quede con la vicepresidencia primera. El quiere a Ayelén Durán para que se quede en el lugar que solicitan para el intendente de José C. Paz.
Además, el camporismo también presiona para quedarse con la Secretaría Administrativa, hoy en manos de Roberto Feletti, un alfil de Magario. En la Presidencia de la Cámara especulan que demandan eso para poder negociar, en todo caso, la Prosecretaría Administrativa que está ocupada por Martín Di Bella.
Luego del hecho que generó dolor en todo el peronismo con el fallecimiento de Luis Lata, Secretario Legislativo se abrió una nueva vacante que podría entrar en negociaciones. Sin embargo, no hay acuerdo entre las filas oficialistas.
“No convocó al bloque todavía la vicegobernadora”, expresó una fuente del oficialismo sobre la situación en el Senado. Desde el kirchnerismo esperan que Magario convoque a la tropa para resolver los temas pendientes.
Ante los cuestionamientos que vienen desde la Gobernación a la Legislatura por la tardanza en aprobar leyes, en el kirchnerismo y el massismo se jactan que en la Cámara de Diputados aprueban todo. A su vez, ambos sectores señalan al Senado como reducto en el que se traban casi todas las iniciativas por lo que, me manera socarrona, plantean que Kicillof debería pedirle explicaciones a la vicegobernadora.