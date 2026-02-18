Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de febrero de 2026 TRAS EL RECESO

La Legislatura vuelve al ruedo con el reparto de cargos como principal preocupación

La semana próxima habrá actividad en Diputados y en el Senado con sesiones ya convocadas para avanzar con la elección de autoridades pendientes. La interna en el oficialismo retrasa definiciones mientras la oposición espera.

