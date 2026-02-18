Volver | La Tecla Nacionales 18 de febrero de 2026 MEDIDA DE FUERZA

Paro del jueves: así funcionará el transporte público

La medida impactará principalmente en colectivos, trenes y subtes, con esquemas reducidos o interrupciones según la adhesión de cada sector. Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales de cada empresa para conocer el detalle del servicio durante la jornada

Compartir