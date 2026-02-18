18 de febrero de 2026
MEDIDA DE FUERZA
Paro del jueves: así funcionará el transporte público
La medida impactará principalmente en colectivos, trenes y subtes, con esquemas reducidos o interrupciones según la adhesión de cada sector. Las autoridades recomiendan planificar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales de cada empresa para conocer el detalle del servicio durante la jornada
El paro previsto para este jueves tendrá un impacto directo en el funcionamiento del transporte público en distintas ciudades del país. La medida fue impulsada por la central sindical en coincidencia con el debate legislativo de la reforma laboral y contará con la adhesión de gremios clave del sector.
En el caso de los colectivos, el sindicato de choferes confirmó su participación en la protesta, por lo que no se espera servicio durante toda la jornada. La decisión alcanza a líneas urbanas y de media distancia, lo que reducirá de manera significativa las opciones de traslado para millones de usuarios.
Los servicios ferroviarios también se verán interrumpidos. Los sindicatos de maquinistas y personal operativo anunciaron que se sumarán a la huelga, por lo que no circularán formaciones de trenes en el Área Metropolitana ni en recorridos regionales.
En cuanto a la red de subtes, se prevé un esquema de funcionamiento muy limitado o directamente suspendido, según la adhesión de los trabajadores a la medida de fuerza. La situación podría variar por línea, pero el escenario general es de servicio afectado.
Ante este panorama, se recomienda a los pasajeros prever alternativas, reprogramar viajes y seguir los canales oficiales de cada empresa de transporte para conocer el estado del servicio durante el día del paro.