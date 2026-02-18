Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de febrero de 2026 EN SILENCIO

Silencio oficial ante el cierre de FATE: una crisis industrial sin respuestas

La planta de Virreyes cerró dejando 920 trabajadores sin empleo, mientras Axel Kicillof, Augusto Costa y Javier Milei evitaron pronunciarse de manera directa sobre uno de los golpes fabriles más fuertes del conurbano.

Compartir