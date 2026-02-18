18 de febrero de 2026
IMPUESTO
Inmobiliario y automotor: cómo aplicarán los descuentos por pago anticipado
ARBA reglamentó las bonificaciones del 15% por pago anual anticipado y del 10% por buen cumplimiento para el ejercicio 2026, y definió qué cuotas deberán estar canceladas para acceder a los descuentos en los impuestos Inmobiliario y Automotor.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la Resolución Normativa 8/2026, que establece el marco operativo para aplicar las bonificaciones definidas por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 39/2026. La medida reglamenta los incentivos fiscales previstos en la Ley Impositiva 2026, que incluyen descuentos del 15% por pago anual anticipado y del 10% por buen cumplimiento en los Impuestos Inmobiliario y Automotor, con el objetivo de estimular la regularidad y la cancelación anticipada de obligaciones.
De acuerdo con la reglamentación, el beneficio del 10% por buen cumplimiento en el Inmobiliario —tanto en su componente básico como complementario— y en el Automotor para embarcaciones deportivas se otorgará únicamente a los contribuyentes que abonen cada cuota en término y tengan canceladas todas las cuotas vencidas del mismo ejercicio fiscal. Además, deberán no registrar deudas exigibles de años no prescriptos vinculadas al bien alcanzado y cumplir las condiciones generales ya fijadas por el Ministerio de Economía.
Para el caso de los vehículos automotores, la resolución especifica que la bonificación también se aplicará a quienes paguen en tiempo y forma y mantengan regularizadas las cuotas vencidas de 2026 del vehículo correspondiente. Todo ello deberá ajustarse a los criterios técnicos y administrativos dispuestos en la Resolución 39/2026, que exige un historial tributario sin incumplimientos recientes para acceder al beneficio.
La nueva normativa comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará al cálculo de los tributos del ejercicio 2026. Con este ordenamiento, ARBA busca dar previsibilidad al esquema de descuentos, unificar criterios operativos y garantizar que las bonificaciones alcancen únicamente a contribuyentes con conductas fiscales regulares.