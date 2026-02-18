Apps
Miércoles, 18 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
18 de febrero de 2026
IMPUESTO

Inmobiliario y automotor: cómo aplicarán los descuentos por pago anticipado

ARBA reglamentó las bonificaciones del 15% por pago anual anticipado y del 10% por buen cumplimiento para el ejercicio 2026, y definió qué cuotas deberán estar canceladas para acceder a los descuentos en los impuestos Inmobiliario y Automotor.

Inmobiliario y automotor: cómo aplicarán los descuentos por pago anticipado
Compartir

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la Resolución Normativa 8/2026, que establece el marco operativo para aplicar las bonificaciones definidas por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 39/2026. La medida reglamenta los incentivos fiscales previstos en la Ley Impositiva 2026, que incluyen descuentos del 15% por pago anual anticipado y del 10% por buen cumplimiento en los Impuestos Inmobiliario y Automotor, con el objetivo de estimular la regularidad y la cancelación anticipada de obligaciones.

De acuerdo con la reglamentación, el beneficio del 10% por buen cumplimiento en el Inmobiliario —tanto en su componente básico como complementario— y en el Automotor para embarcaciones deportivas se otorgará únicamente a los contribuyentes que abonen cada cuota en término y tengan canceladas todas las cuotas vencidas del mismo ejercicio fiscal. Además, deberán no registrar deudas exigibles de años no prescriptos vinculadas al bien alcanzado y cumplir las condiciones generales ya fijadas por el Ministerio de Economía.

Para el caso de los vehículos automotores, la resolución especifica que la bonificación también se aplicará a quienes paguen en tiempo y forma y mantengan regularizadas las cuotas vencidas de 2026 del vehículo correspondiente. Todo ello deberá ajustarse a los criterios técnicos y administrativos dispuestos en la Resolución 39/2026, que exige un historial tributario sin incumplimientos recientes para acceder al beneficio.

La nueva normativa comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará al cálculo de los tributos del ejercicio 2026. Con este ordenamiento, ARBA busca dar previsibilidad al esquema de descuentos, unificar criterios operativos y garantizar que las bonificaciones alcancen únicamente a contribuyentes con conductas fiscales regulares.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

RESTRICCIONES

Policía Adicional: la Provincia endurece reglas en medio de un descontento creciente

El Gobierno bonaerense modificó el régimen de Policía Adicional (POLAD) y restringió su prestación durante licencias. En paralelo, crecen las protestas por salarios y horas extra, mientras Seguridad admite que los ingresos “no alcanzan” y que muchos agentes deben buscar otros trabajos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Teléfono para Kicillof: alarma por el grave cuadro de un referente peronista

Feriado de carnaval: el impacto en la provincia de Buenos Aires en plena crisis

Ajuste sin anestesia: Nación corta todos los recursos clave para la Provincia

Pulso político al límite: una encuesta muestra paridad total entre libertarios y peronistas

Sigue la disputa partidaria en el PJ: críticas por avales y “acciones de intromisión”

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET