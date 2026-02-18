Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de febrero de 2026 IMPUESTO

Inmobiliario y automotor: cómo aplicarán los descuentos por pago anticipado

ARBA reglamentó las bonificaciones del 15% por pago anual anticipado y del 10% por buen cumplimiento para el ejercicio 2026, y definió qué cuotas deberán estar canceladas para acceder a los descuentos en los impuestos Inmobiliario y Automotor.

