Buenos Aires 18 de febrero de 2026 ERA MILEI

Economía en llanta: Fate baja la persiana y 900 personas serán despedidas

Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa argentina, con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido de San Fernando.

