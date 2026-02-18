Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de febrero de 2026 TRANSPORTE

Golpe al bolsillo: cuánto costará el boleto de colectivo en el AMBA desde este miércoles

La Secretaría de Transporte autorizó un nuevo aumento para sumar una suba de 31,35% en este primer tramo, respecto del valor actual, acumulando un ajuste de 41,46% a partir de marzo.

