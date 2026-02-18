Apps
Miércoles, 18 febrero 2026
Argentina
Buenos Aires
18 de febrero de 2026
TRANSPORTE

Golpe al bolsillo: cuánto costará el boleto de colectivo en el AMBA desde este miércoles

La Secretaría de Transporte autorizó un nuevo aumento para sumar una suba de 31,35% en este primer tramo, respecto del valor actual, acumulando un ajuste de 41,46% a partir de marzo.

La semana corta y hábil arranca con un nuevo golpe al bolsillo de quienes utilizan el transporte público: los boletos de colectivo volverán a aumentar para las 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En efecto, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó el tarifazo que, en el caso del boleto mínimo, representa una suba de 31,35% en este primer tramo, respecto del valor actual, y acumulará un ajuste de 41,46% a mediados de marzo, cuando se ejecute una nueva suba.

De esta manera, el boleto mínimo actual de $494,83 pasará a costar $650 para quienes tengan la SUBE registrada ($786,78 a $1.033,50 para las no registradas), y desde el 16 de marzo ascenderá a $700 ($1.113 sin registrar), gracias a otro ajuste ya previsto.

La mencionada Secretaría que depende del Ministerio de Economía informó también que el nuevo esquema tarifario mantendrá la Tarifa Social (55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados) y la Red SUBE (descuentos en combinaciones dentro de las dos horas que aplica a colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana).

Cuadro tarifario de colectivos

Tarifas desde el miércoles 18 de febrero

0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50
3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30
6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99
12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78
Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94

Tarifas desde el lunes 16 de marzo

0 a 3 km: $700. Sin SUBE registrada: $1.113
3 a 6 km: $779,78. Sin SUBE registrada: $1.239,85
6 a 12 km: $839,86. Sin SUBE registrada: $1.335,38
12 a 27 km: $899,99. Sin SUBE registrada: $1.430,98
Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94

Buenos Aires

