Volver | La Tecla Nacionales 18 de febrero de 2026 FOCO DE CONFLICTO

Reforma Laboral: el Gobierno promete eliminar el polémico artículo sobre las licencias médicas

Luego de negociaciones, La Libertad Avanza decidió ceder ante algunas presiones y sacar la norma que buscaba redefinir el esquema de pagos para accidentes o enfermedades no laborales.

Compartir