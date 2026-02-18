18 de febrero de 2026
FOCO DE CONFLICTO
Reforma Laboral: el Gobierno promete eliminar el polémico artículo sobre las licencias médicas
Luego de negociaciones, La Libertad Avanza decidió ceder ante algunas presiones y sacar la norma que buscaba redefinir el esquema de pagos para accidentes o enfermedades no laborales.
En una jornada marcada por intensas negociaciones en los despachos de la Casa Rosada, La Libertad Avanza (LLA) cedió ante las presiones del PRO, Provincias Unidas y los bloques federales y finalmente va a retirar el Artículo 44 sobre las licencias médicas, uno de los más polémicos de la Reforma Laboral que cuenta con media sanción en el Senado.
El Gobierno, de esta forma, desactiva un foco de conflicto que amenazaba con hacer caer el proyecto, ya que la oposición anticipaba un rechazo masivo a lo que consideraban un avance directo sobre el bolsillo del trabajador en situaciones de vulnerabilidad.
En la antesala a que sea tratado en Diputados, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, había calificado como "un error" que había prometido que "se va a arreglar".
La propuesta, que contaba con media sanción del Senado, buscaba redefinir el esquema de pagos para accidentes o enfermedades no laborales de la siguiente manera:
Recorte por "riesgo voluntario": El salario se reducía al 50% si el empleador consideraba que la lesión se produjo por una actividad consciente (ej. un partido de fútbol o deportes extremos).
Quita generalizada: En casos de enfermedades comunes, como una gripe o accidentes imprevistos, el pago bajaba al 75% del sueldo.
Plazos de antigüedad: La iniciativa también ponía en duda la estabilidad de los períodos de 3 y 6 meses de licencia paga que rigen hoy según la antigüedad.
Con la eliminación de este artículo, el oficialismo logra destrabar la discusión en el plenario de comisiones. De acuerdo con Ámbito.com, fuentes legislativas confirmaron que, sin este punto en la agenda, el camino hacia el dictamen de mayoría queda allanado, respetando la legislación vigente que garantiza el 100% de la remuneración durante el tiempo de recuperación.
Esta marcha atrás representa la primera concesión significativa del Gobierno en este febrero de 2026, evidenciando que la "muñeca política" será clave para que la reforma laboral llegue al recinto antes del cierre de las sesiones extraordinarias.