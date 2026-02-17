17 de febrero de 2026
PJ BONAERENSE
Sigue la disputa partidaria en el PJ: críticas por avales y “acciones de intromisión”
El distrito del Conurbano bonaerense tiene una feroz interna por la conducción del PJ local. Ahora el massismo acusa al espacio del intendente de falsificar avales y se vuelve a calentar la disputa
Con la definición de que Axel Kicillof será el próximo presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, ahora la disputa se muda a los territorios. Con la conducción provincial confirmada, por el momento hay un total de 32 distritos donde las partes no pudieron llegar a un acuerdo y al presidente del partido a nivel local de dirimirá en las urnas el próximo 15 de marzo
Uno de esos casos ocurre en Tigre. El distrito gobernado por Julio Zamora tendrá dos listas para definir quién será el presidente del Partido Justicialista del distrito de la primera sección electoral. Una de ellas la lidera Mario Zamora, hermano del jefe comunal que prefirió integrar la lista de Somos Buenos Aires en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre.
En frente estará la lista que comanda Luis Samyn Ducó, concejal del distrito referenciado con el Frente Renovador de Sergio Massa. Dicha lista cuenta con el respaldo de la gran mayoría de sectores que componen el peronismo y quieren disputarle la conducción partidaria al actual alcalde del distrito.
Ante este escenario de internas, hubo acusaciones cruzadas con distintos cuestionamientos a ambos sectores que disputarán la conducción partidaria. Desde el sector de Zamora lanzaron un duro comunicado cuestionando a sus rivales políticos, acusándolos de realizar “graves acciones de intromisión en la vida interna del partido”
En un comunicado, los integrantes de la lista Celeste y Blanca expresaron: “Ponemos en alerta al conjunto de afiliados del partido justicialista bonaerense del distrito de Tigre por las graves acciones de intromisión en la vida interna del partido por parte de organizaciones políticas ajenas a nuestro partido”.
“Presiones mediáticas que se expresan con notas donde dan cuenta que la Junta Electoral estaría evaluando impugnar nuestra lista por supuesta participación en procesos electorales nacionales, son operaciones de baja estofa a las que ya estamos acostumbrados. Recientemente patrullas de control ideológico, conformadas por integrantes de partidos ajenos a la interna peronista, están hostigando a aquellos afiliados que avalaron nuestra lista tratando de poner en duda la verosimilitud de las firmas presentadas”, aseguraron.
En ese sentido, llegó la respuesta de la lista conducida por Luis Samyn Ducó, dirigente muy cercano a Sergio Massa. Desde ese sector cuestionaron al zamorismo por falsificar avales para presentar ante la conducción partidaria provincial. Allí emitieron un comunicado donde sentenciaron: “Resulta llamativo que quienes abandonaron el Partido Justicialista ahora se presenten como sus guardianes”.
También cruzaron al espacio del intendente por haber competido con Somos Buenos Aires, y no con el sello partidario. Allí argumentaron que tuvieron “un resultado marginal” y que “hoy vuelven, no por convicción, sino por miedo a perder poder”. En esa línea, también acusaron al espacio de Zamora por irregularidades en los avales. Según indicaron, “existen denuncias de vecinos cuyos datos y firmas habrían sido utilizados sin autorización”.
“El peronismo de Tigre no necesita operaciones ni excusas. Necesita coherencia, respeto por los afiliados y reglas claras. Y eso empieza por hacerse cargo de los propios actos”, cerró el comunicado.
Con este escenario, los distritos donde habría elecciones están lejos de llegar a un acuerdo entre las partes. Los 32 municipios que van a internas son los siguientes:
General Rodríguez (2 listas)
Luján (2 listas)
Marcos Paz (2 listas)
Moreno (2 listas)
Morón (2 listas)
Navarro (2 listas)
San Miguel (2 listas)
Tigre (2 listas)
Baradero (2 listas)
Colón (2 listas)
Pergamino (2 listas)
Ramallo (2 listas)
San Andrés de Giles (2 listas)
San Antonio de Areco (2 listas)
San Nicolás (2 listas)
Zarate (2 listas)
Lanús (2 listas)
Magdalena (2 listas)
Presidente Perón (2 listas)
Bragado (2 listas)
Chivilcoy (2 listas)
Junín (3 listas)
Lincoln (2 listas)
9 de julio (2 listas)
Balcarce (2 listas)
General Pueyrredon (3 listas)
La costa (2 listas)
Lobería (3 listas)
Adolfo Alsina (2 listas)
Tornquist (2 listas)
Roque Pérez (2 listas)
Saladillo (2 listas)
25 de Mayo