Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de febrero de 2026 PJ BONAERENSE

Sigue la disputa partidaria en el PJ: críticas por avales y “acciones de intromisión”

El distrito del Conurbano bonaerense tiene una feroz interna por la conducción del PJ local. Ahora el massismo acusa al espacio del intendente de falsificar avales y se vuelve a calentar la disputa

Compartir