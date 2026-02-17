Desaparece una joven de 23 años durante una práctica de buceo en Puerto Madryn

Una joven de 23 años, oriunda de Villa Ballester permanece desaparecida desde la tarde del domingo tras no emerger durante una salida de buceo en las aguas del Golfo Nuevo, frente a la zona de Punta Cuevas.



Vale mencionar que participaba de una inmersión organizada por la empresa Freediving Patagonia, junto a su novio y otros dos buceadores, en total cuatro personas en el agua, dentro de un grupo mayor de siete a bordo de la embarcación. La actividad consistía en una práctica para obtener una titulación de buceo, que incluía el acceso a un naufragio ubicado a unos 26 metros de profundidad en el área del parque submarino, un sitio habitual para este tipo de actividades recreativas.



El alerta se dio al finalizar la inmersión, cuando solo tres de los cuatro buceadores regresaron a la superficie. El novio de la joven habría indicado que ella necesitaba ayuda durante la actividad, pero no pudo asistirla. Las hipótesis que manejan las autoridades incluyen un posible episodio de pánico por la profundidad, la baja temperatura del agua, la topografía del lugar, problemas con el suministro de aire o incluso que la persona haya quedado enganchada en alguna estructura.



Inmediatamente se activó un operativo de búsqueda encabezado por la Prefectura Naval Argentina. Durante la jornada del lunes se desplegaron medios de superficie, nadadores de rescate, un guardacostas con personal especializado en buceo de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de Puerto Madryn, y un total de siete buzos locales (reforzados con tres adicionales, incluyendo uno de saturación). Además, se incorporó equipo de superficie, un camión con equipamiento y un vehículo operado de manera remota (similar a un robot submarino) para rastrear la zona.



Los tres buceadores que emergieron fueron trasladados de forma preventiva al Hospital Andrés Ísola para controles médicos y posibles tratamientos de descompresión; dos de ellos ingresaron en cámara hiperbárica y el instructor recibió atención específica por haber excedido los tiempos de fondo.



El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagner, precisó que no se trataba de un bautismo de buceo clásico (inmersión inicial de iniciación), sino de una salida formativa con una escuela y operadora habilitada. La búsqueda, concentrada en Punta Cuevas y el sector del naufragio, continuó durante toda la jornada de hoy y se mantiene activa.