15 de febrero de 2026

Adiós a la estrategia dialoguista: La CGT prepara un paro nacional

Desde la cúpula del gremio se evalúa una medida de fuerza para cuando se trate el proyecto de Modernización Laboral en Diputados. Desde el oficialismo buscan la sanción antes de marzo y confían en que obtendrán los 140 votos afirmativos necesarios.

