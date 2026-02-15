15 de febrero de 2026
IMPENSADO
Adiós a la estrategia dialoguista: La CGT prepara un paro nacional
Desde la cúpula del gremio se evalúa una medida de fuerza para cuando se trate el proyecto de Modernización Laboral en Diputados. Desde el oficialismo buscan la sanción antes de marzo y confían en que obtendrán los 140 votos afirmativos necesarios.
Si bien la Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo una posición dialoguista con el gobierno en relación al proyecto de Modernización Laboral (lo que, gracias a las negociaciones permitió que se mantuvieran las "cuotas solidarias" que engrosan las arcas de la organización), parece ser que la postura del oficialismo de votar la sanción del proyecto en Diputados antes del 1 de marzo ha cambiado las cosas dentro del gremio.
El próximo lunes habrá una reunión clave del secretariado general de la CGT para avanzar en el armado de un paro nacional que tenga por fin meter presión a los diputados para, por lo menos, se logren cambios en la reforma que obliguen a mandar el proyecto de nuevo a la Cámara Alta del Congreso.
Durante una entrevista en Radio 10, el dirigente Cristian Jerónimo aseguró: "los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, una reforma negativa para para los trabajadores y el pueblo en general".
También manifestó que distintos sectores productivos manifestaron su apoyo a la medida de fuerza. "Así que yo creo que va a tener unas gran adhesión, una buena en general y va a demostrar el descontento, no solamente de este proyecto de la ley, sino que del rumbo político y económico que tiene este gobierno hoy en Argentina, que no incluye a la mayoría de los argentinos", dijo.
Cabe destacar que La Libertad Avanza convocó para el próximo miércoles 18 de febrero al plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, encabezadas por los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch. Entre los invitados, acudirán representante de la CGT y de la CTA. En esa reunión se buscará llevar el proyecto a recinto al día siguiente.
Desde el oficialismo confían en que lograran los 140 votos afirmativos para darle sanción al proyecto, no obstante, en la votación por particular se espera que incluso representantes libertarios impulsen modificaciones.