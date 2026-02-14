San Valentín: cuando el amor irrumpe en la arena política
Comparten estrategias, silencios, guiños cómplices y agendas imposibles. Historias donde el romance se volvió el punto de partida para lazos que crecieron al calor de la militancia
En la política argentina es frecuente que los vínculos afectivos nazcan y se consoliden en la militancia. Muchas parejas comparten no solo ideales, sino también profesión, exposición pública y una vida atravesada por campañas, gestiones y disputas de poder. El antecedente más visible en la historia reciente es el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se conocieron como estudiantes en La Plata y con los años ambos llegaron a la Presidencia. Ese modelo de dupla política tiene raíces más tempranas en Juan Domingo Perón y Eva Duarte, y continuidades en figuras como Eduardo Duhalde y Hilda “Chiche” González de Duhalde.
En la provincia de Buenos Aires, ese cruce entre lo personal y lo político sigue vigente en distintas escalas de gobierno. Dirigentes que comparten gestión o trayectoria, como Jorge Ferraresi y Magdalena Sierra, Sergio Massa y Malena Galmarini, Marisa Fassi y Gustavo Arrieta, o Federico Otermín y Daniela Vilar, muestran cómo la vida en común y la actividad pública suelen entrelazarse. Sin embargo, más allá de los nombres propios, lo que se repite es una dinámica cotidiana en la que el trabajo político invade horarios, conversaciones y rutinas familiares.
De funcionarios y legisladores que integran parejas dentro del mismo espacio político surge un mismo “color” de época: agendas saturadas que obligan a coordinar tiempos como si se tratara de una extensión de la gestión; charlas que pasan de lo doméstico a lo partidario en cuestión de minutos; y la necesidad de construir reglas implícitas para que la política no lo ocupe todo. Varios coinciden en que compartir la militancia permite entender mejor las exigencias del rol y amortiguar la presión pública, pero también reconocen que las internas, la exposición mediática o los resultados electorales se filtran en la vida privada.
En ese marco, los momentos de descanso, una cena sin celulares, un viaje breve o un rato en familia, se vuelven espacios de resguardo indispensables. Así, el proyecto político y el proyecto personal avanzan en paralelo, con equilibrios que se negocian día a día.
En esas historias también aparece el costado más íntimo: parejas que se conocieron en una unidad básica, en una campaña o en un pasillo legislativo y que hoy combinan actos oficiales con cumpleaños familiares, timbreos con escapadas breves de fin de semana. En todos los casos, el amor aparece como un acuerdo tácito que resiste a la rosca, a los horarios imposibles y a la exposición permanente.
Puertas adentro, cuentan, la política se cuela en la sobremesa, en los viajes en auto y en los fines de semana. Hay discusiones por encuestas, festejos tras una elección y silencios después de días intensos, pero también gestos simples: un mate antes de salir, un mensaje de aliento en plena sesión o la promesa de una cena cuando la agenda afloje. En un territorio donde todo se negocia, estas parejas sostienen su propio acuerdo cotidiano: entre la rosca y la gestión, siempre queda un espacio para elegirse y recordar que, más allá del poder, lo que los une es el proyecto de vida.
Matrimonios y algo más
Parejas, fuera de la agenda política
Los romances en la política no son un fenómeno reciente. A lo largo de la historia, varias parejas se convirtieron en verdaderos referentes y trascendieron el ámbito personal para ocupar lugares de poder donde uno o ambos integrantes llegaron a sentarse en el sillón de Rivadavia o en la gobernación bonaerense.
En el ámbito provincial actual también existen varias parejas con roles destacados en diferentes ámbitos tanto ejecutivos como municipales. Entre ellas se encuentran los ministros Pablo López (Economía) y Agustina Vila; Alejandra Lorden (diputada provincial de la UCR) y Alejandro Armendáriz (intendente interino de Saladillo por la UCR).
Estas uniones muestran cómo la política bonaerense sigue siendo un espacio donde el compromiso ideológico, la gestión territorial y las relaciones personales suelen caminar de la mano, consolidando alianzas que trascienden lo estrictamente partidario y fortalecen estructuras de poder locales y regionales.
Gustavo Arrieta y Marisa Fassi: “La política siempre nos fortalece porque compartimos sueños”
La intendenta de Cañuelas Marisa Fassi y el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta forman una de las parejas más consolidadas de la política bonaerense. Ambos dialogaron con La Tecla e hicieron referencia a sus comienzos, sus proyectos y puntos en común.
- ¿En qué momento se cruzaron por primera vez y sintieron que la política ya no iba a ser lo único que los uniera?
-La primera vez que nos cruzamos fue en una actividad política, cuando recién empezábamos. Fue en Alejandro Petión, una localidad de Cañuelas. Nos enamoramos militando, y la política fue un punto de partida que se transformó en un proyecto de vida compartido. Empezamos juntos desde cero, fuimos concejales por primera vez al mismo tiempo, y desde ahí construimos un camino en lo político y en lo personal que sigue hasta hoy.
- ¿Qué pasiones, rutinas o sueños comparten más allá del trabajo y la militancia?
-Disfrutamos mucho de las cosas simples: nos gusta cocinar, salir a caminar, -sobre todo cuando tenemos la posibilidad de tomarnos algunos días de descanso- y una de nuestras pasiones es bailar, nos gusta bailar, cada vez que podemos nos encontramos en la música y eso nos hace reír mucho.
- ¿La política fortalece el vínculo o las internas partidarias también se cuelan en la mesa familiar?
-Las dos cosas. La política siempre nos fortalece porque estamos unidos desde ese lugar y compartimos sueños y proyectos. Nos acompañamos siempre en el lugar en que cada uno le tocó estar; pero por supuesto hay días que se complican como en cualquier matrimonio, no siempre estamos de acuerdo y como es propio, nuestra naturaleza, hay discusiones políticas, pero por lo general llegamos a buen término.
- ¿Cómo definiría el vínculo si fuera un slogan de campaña?
- “Soñamos juntos, construimos con amor”.
Fernando Rovello y Johanna Panebianco: “Tenemos un proyecto de vida, familia e hijos a corto plazo”
El diputado provincial Fernando Rovello habló sobre la relación con la actual vicepresidenta del Ente de Turismo y Cultura marplatense, Johanna Panebianco.
-¿En qué momento se cruzaron por primera vez y sintieron que la política ya no iba a ser lo único que los uniera?
Yo la había “apuntado” en 2017, pero eran otros momentos. Luego juramos como diputados en 2019 y, en marzo de 2024, terminamos casados.
-¿Qué pasiones, rutinas o sueños comparten más allá del trabajo y la militancia?
-Un proyecto de vida: familia e hijos a corto plazo. También a Martita, nuestra perra; los deportes (ella mucho más), los viajes, los buenos asados y comidas solos o con amigos y familia. Y, cuando ella puede por su trabajo, la playa en Mar del Plata.
-¿La política fortalece el vínculo o las internas partidarias también se cuelan en casa?
-Sí, fortalece el vínculo, pero es imposible que a veces no afecte el entorno. Yo tengo que hacer un ejercicio, porque no tengo demasiada inteligencia emocional y me caliento cuando siento que algo le afecta demasiado. Ahí es cuando me dice: “No te metas, yo hacía política antes de que te conociera”.
-¿Hablan de política en la pareja y se acompañan en las decisiones?
-Sí, hablamos mucho en general, por lo tanto ningún tipo de decisión queda afuera.
Federico Otermín y Daniela Vilar: una pareja fuerte con su propia impronta en Lomas de Zamora
En Lomas también hay una fuerte pareja conformada por Federico Otermin y Daniela Vilar. Los dirigentes son compañeros de vida desde hace ya varios años y tienen un fuerte recorrido en la política bonaerense y nacional. Otermin es intendente de Lomas y fue el presidente de la Cámara de Diputados durante el primer mandato de Kicillof.
Daniela Vilar es ministra de Ambiente de la Provincia y tiene extensa trayectoria en la política local. Fue concejala en 2015 para luego dar el salto al Congreso en el año 2019. En diciembre de 2022 nació Sofía, hija de este matrimonio.
Suelen mostrarse juntos en actividades de gestión y cada vez que pueden tienen palabras de amor en distintos actos. Cuando Vilar asumió como Diputada nacional, Otermín realizó un tierno posteo en redes: “Daniela Vilar nos va a representar en el Congreso con muchísima fuerza. En lo personal, estoy absolutamente enamorado de ella. En lo colectivo, sé que el pueblo de Lomas también lo estará porque tiene un empuje transformador impresionante”.
Diego Valenzuela y Daniela Reich: “Se fortalece el vínculo porque hay un lenguaje y un código común”
El exintendente de Tres de Febrero y actual senador bonaerense habló el vínculo con la funcionaria local y exlegisladora Daniela Reich.
-¿En qué momento se cruzaron por primera vez y sintieron que la política ya no iba a ser lo único que los uniera?
-En realidad, cuando nos cruzamos ni pensábamos que íbamos a estar en política. La conocí en un banco, yo cliente, la invité a salir varias veces y se negaba, hasta que un día accedió y acá estamos. Fuimos descubriendo juntos nuestra pasión por la gestión pública y la política.
-¿Qué pasiones, rutinas o sueños comparten más allá del trabajo y la militancia?
-Daniela estudió trabajo social y yo economía e historia, pero nos apasionan las políticas públicas. Eso nos une muy fuerte, debatimos mucho de política, compartimos, ideas e información todos los días, la política ya es parte de nuestra familia. El sueño es poder impactar positivamente en la vida de las personas del país y de la provincia, y que nuestros hijos, Lucio y Lola crezcan bien y sean felices.
-¿La política fortalece el vínculo o las internas partidarias también se cuelan en casa?
-En nuestro caso, la política fortalece porque hay un lenguaje y un código común que hace que nos entendamos. Y nos gusta hablar de muchos temas generales, pero también de política. Ya está en nuestro ADN. Si bien a nuestros hijos no les picó el bichito.
Mayra Mendoza: el 2026 llegó con un anuncio y se esperan los confites
Para la política no todo es rosca y gestión. Así lo demostró la diputada provincial e intendenta en uno de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, quien celebró que su novio, el abogado Martín Sierra, le propuso matrimonio.
A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Mayra Mendoza compartió el anuncio y sentenció: “A un mes de la noche más importante de mi vida. Impensada, pero soñada desde el corazón. Sí. Un nuevo amanecer”, sentenció la intendenta en uso de licencia mostrando su felicidad.
La celebración tuvo lugar el pasado 31 de diciembre, en una reunión sumamente íntima realizada por la legisladora bonaerense. De la misma participaron familiares y allegados a los novios.