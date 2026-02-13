13 de febrero de 2026
LEGISLATIVAS
La votación que partió a la Cámara: así se posicionaron los bonaerenses
El debate por la reforma juvenil dejó definiciones claras: La Libertad Avanza y el Pro acompañaron en bloque, mientras Unión por la Patria rechazó la iniciativa sin fisuras y la izquierda se sumó al voto negativo.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil y lo envió al Senado, que podría tratarlo en una sesión prevista para el 26 de febrero, según confirmaron fuentes parlamentarias de la Cámara Alta. La iniciativa reemplaza una norma de la dictadura y establece penas de hasta 15 años para delitos graves, además de sanciones alternativas con criterios de gradualidad.
El texto prohíbe la aplicación de prisión perpetua para jóvenes de 14 a 17 años y dispone que quienes sean privados de su libertad cumplan condenas en establecimientos específicos, separados de los adultos. También determina que los delitos con penas inferiores a 3 años no podrán implicar encarcelamiento, mientras que para condenas de 3 a 10 años sin víctimas fatales ni lesiones graves se priorizarán medidas socioeducativas.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, sino avanzar en políticas de “resocialización”.
Los votos afirmativos estuvieron concentrados en los legisladores de La Libertad Avanza, que acompañaron en bloque: Pablo Ansaloni, Bertie Benegas Lynch, Alejandro Carrancio, Giselle Castelnovo, Sergio Figliuolo, Álvaro García, María Luisa González Estevarena, Gladys Humenuk, Lilia Lemoine, Johanna Sabrina Longo, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro, Miriam Niveyro, Joaquín Ojeda, Sebastián Pareja, María Lorena Petrovich, Karen Reichardt, Juliana Santillán Juárez Brahim, Santiago Santurio, Rubén Darío Torres, Hernán Urien, Patricia Vasquez y Andrea Fernanda Vera.
También votaron a favor los representantes del Pro: María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro, Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza. A ellos se sumaron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Eduardo Falcone (MID – Movimiento de Integración y Desarrollo).
En cuanto a las abstenciones, se registraron dos: Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).
Hubo cuatro ausentes en la sesión: Mónica Frade (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Roxana Monzón (Unión por la Patria) y Marcela Pagano (Coherencia).
Los votos negativos correspondieron mayoritariamente a Unión por la Patria, cuyos diputados Santiago Cafiero, Carlos Daniel Castagneto, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Juan Grabois, Ramiro Gutiérrez, Máximo Carlos Kirchner, Jimena López, Mario Manrique, Juan Marino, Fernanda Miño, Matías Molle, Cecilia Moreau, Hugo Antonio Moyano, Sergio Omar Palazzo, Horacio Pietragalla Corti, Luciana Potenza, Agustina Propato, Marina Dorotea Salzmann, Sabrina Selva, Vanesa Raquel Siley, Julia Strada, Jorge Taiana, Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Nicolás Alfredo Trotta, M. Elena Velázquez, Luana Volnovich, Hugo Yasky y Natalia Zaracho rechazaron el proyecto.
El Frente de Izquierda – Unidad también votó en contra, con las posiciones de Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola.