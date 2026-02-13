Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de febrero de 2026 LEGISLATIVAS

La votación que partió a la Cámara: así se posicionaron los bonaerenses

El debate por la reforma juvenil dejó definiciones claras: La Libertad Avanza y el Pro acompañaron en bloque, mientras Unión por la Patria rechazó la iniciativa sin fisuras y la izquierda se sumó al voto negativo.

Compartir