UCR: amigos ex-rivales, atomización y críticas unificadas al kicillofismo

En medio de alianzas inesperadas y bloques fracturados, la UCR bonaerense atraviesa una reconfiguración acelerada tras la derrota de 2025, pero encuentra un punto de coincidencia: profundizar las críticas a la gestión de Axel Kicillof, desde el IOMA hasta el reparto de fondos y la autonomía municipal.

