13 de febrero de 2026
GRAFICA
UCR: amigos ex-rivales, atomización y críticas unificadas al kicillofismo
En medio de alianzas inesperadas y bloques fracturados, la UCR bonaerense atraviesa una reconfiguración acelerada tras la derrota de 2025, pero encuentra un punto de coincidencia: profundizar las críticas a la gestión de Axel Kicillof, desde el IOMA hasta el reparto de fondos y la autonomía municipal.
El radicalismo se encuentra inmerso en un proceso de recomposición tras el fracaso electoral de 2025. El abadismo sorprendió al cerrar un pacto con sus eternos rivales de Evolución (un sillón como miembro del Consejo Asesor del Bapro quedó en manos del quilmeño Fernando Pérez, operador de Martín Lousteau en la Provincia), un acuerdo que podría tener su presentación oficial el 20 de febrero, cuando el sector que responde al marplatense realice su tradicional acto en La Feliz. Además, podrían estar presentes el possismo y, tal vez, el sector que responde al ex vicegobernador Daniel Salvador.
Mientras tanto, el espacio que se alineó detrás de Miguel Fernández se apoya en la mayoría de intendentes boina blanca y busca constituir su propio músculo con otras porciones del partido.
En el terreno legislativo apuntan a la gestión de Axel Kicillof, castigando con temas como la problemática del IOMA, la Seguridad o el internismo en el oficialismo.
En el Senado, el “fernandismo” se alió con Hechos (ver aparte), mientras que en la Cámara Baja rompió con los abadistas y armó bloque propio con Alejandra Lordén, una ex ultra-abadista a la cabeza (la bancada la integran también el trenquelauquense Valentín Miranda y la dorreguense Priscila Minaard), dejando a UCR-Cambio Federal con tres integrantes (los mismo que los otros boina blanca) y con Diego Garciarena como presidente. Los otros dos miembros son el tandilense Matías Civale (otrora referenciado en Facundo Manes y Lousteau) y la monzoista Silvina Vaccarezza.
La autonomía municipal, el reparto de fondos a intendentes, el IOMA, la obra pública y otras críticas a la gestión bonaerense unifican a todos los sectores del centenario partido en la Provincia.