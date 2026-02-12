12 de febrero de 2026
Desde Quequén, Kicillof apuntó contra el gobierno de Milei: “Reventaron el turismo”
El Gobernador brindó una de sus “conferencias de verano” en esa ciudad portuaria. Cuestionó los proyectos de reforma laboral y baja de edad de imputabilidad y dijo que el Presidente es responsable “exclusivo” de la crisis económica.
“Milei parece festejar cada empresa que cierra, cada puesto de trabajo que se pierde”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Así se refirió, desde Quequén, a la actitud del presidente de la Nación respecto de las dificultades económicas que atraviesa el país y de las que, según dijo, es “exclusivo responsable”.
Kicillof hizo estas apreciaciones esta tarde, durante una de las “conferencias de verano” programadas en distintos puntos de la costa atlántica. Esta vez lo hizo en el partido de Necochea. Allí dijo que el gobierno libertario está produciendo una debacle económica.
“Reventaron el turismo”, señaló, por ejemplo. E indicó que este verano 830.000 personas menos veranearon en la provincia de Buenos Aires. Además, “los días que la gente pasa de vacaciones son menos, porque no tiene un mango, y la extensión de cada una de las salidas es menor, y el consumo muchísimo menor”, añadió.
“No está ocurriendo lo que el gobierno prometió. Por eso Milei no recorre la Argentina. Por eso no lo van a ver nunca acá en Necochea”, azuzó. “No hay teoría económica que sustente esto. Y tampoco, como se ve, resultado práctico.”
Kicillof también criticó los proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso para concretar una reforma laboral y bajar la edad de imputabilidad penal.