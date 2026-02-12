Kicillof desembarca en puerto agitado, con polémicas y nuevos actores
El Gobernador visita Necochea y encabeza una conferencia de verano en Quequén. En esta terminal se designó un presidente provisorio y hay disputas por la licitación del elevador de granos. Falta de controles y un gigante de los granos que se convirtió en un jugador clave.
Luego de consolidar su liderazgo con la presidencia del PJ bonaerense, el gobernador Axel Kicillof cumplirá hoy una nueva jornada lejos de la ciudad de La Plata, visitando un distrito “independiente”.
Tras su participación en la marcha de ayer contra la Reforma Laboral, el mandatario desembarcará en Necochea, para dirigirse luego a la localidad de Quequén, donde encabezará una de sus tradicionales conferencias de verano.
En esta terminal portuaria, el fin de la concesión de la empresa que tiene a su cargo el elevador de granos del puerto homónimo, encendió una nueva grieta que tiene como protagonistas al Gobierno bonaerense y a las entidades agropecuarias, que están representadas en esa firma. La polémica incluyó un cruce de desmentidas y críticas entre las partes por las condiciones esbozadas en la nueva licitación.
Transcurridos los 30 años en manos de Terminal Quequén S. A., la concesión venció en 2022, tras lo cual se realizó una prórroga que venció en noviembre del año pasado. Así, la Provincia decidió abrir el llamado para un nuevo contrato y evitar más demoras, aunque el procedimiento y los condicionamientos sobre los que avanzaría la gestión de Axel Kicillof quedaron en el centro de la discusión.
El Gobierno bonaerense, con el objetivo de mejorar el acceso de los productores rurales a la infraestructura exportadora del Puerto de Quequén, promueve la aplicación de una “reserva de carga” de un 30% para que exporten pequeños productores. Esto detonó una campaña de rechazo por parte de los operadores privados.
Desde las Sociedades Rurales del Sudeste alertaron sobre el avance del Gobierno y deslizaron que “no queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el Gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una Junta Provincial de Granos: un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”.
Mariano Carrillo, titular interino del Consorcio del Puerto Quequén.
Como informó La Tecla.info, fuentes consultadas del Ministerio de la Producción reafirmaron los dichos de Kicillof sobre la reserva de carga y enfatizaron que “la intención no es crear ninguna empresa estatal ni nada por el estilo, sino simplemente permitirle a los pequeños productores poder usar el elevador del puerto, ya que hoy está utilizado habitualmente por las grandes empresas, lo que obliga a los pequeños a venderles a un precio menor del que podrían obtener”. Esta iniciativa fue refutada desde la conducción de la propia Terminal por José Martins, quien afirmó que “los productores no exportan sino que le venden a un exportador que es quien comercializa, con lo cual ningún productor puede exportar”.
Por otra parte, las entidades del agro cuestionaron que la Provincia, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una licitación exprés, en referencia al tiempo que resta para que finalice la prórroga y los plazos legales y burocráticos para realizar un proceso licitatorio. En este sentido, también se alertó que los tiempos podrían afectar la operatoria portuaria en la comercialización de granos, que necesita varios meses de programación y en coincidencia con la época de cosecha.
Sin embargo, desde el Consorcio portuario buscaron llevar calma respecto a los tiempos y expresaron que “vamos a tratar, a través del diálogo y del trabajo del directorio, encontrar alguna salida”.
Cambio de mando interino
El Consorcio de Gestión del Puerto Quequén atravesó un momento de incertidumbre luego de la renuncia de su entonces presidenta, Jimena López, electa diputada nacional, designándose en su lugar a un titular interino.
Tras una reunión del directorio de la terminal, la responsabilidad de la conducción provisoria recayó en Mariano Daniel Carrillo, representante del sindicato de peones rurales (UATRE) y pareja de la exdiputada provincial Natalia Sánchez Jáuregui.
Conflictos y un pulpo accionista
Un nuevo escándalo salió a la luz, complicando a la conducción de la Terminal Quequén: admitió que no inspecciona el interior de los silos y crecen las críticas por una omisión grave de seguridad que amenaza bienes y vidas.
Fue la propia empresa la que, a través de un comunicado, informó que “adicionará a partir de ahora inspecciones internas”, dejando implícito que hasta el momento esos controles no se llevaban a cabo.
Por otra parte, medios locales aseguran que el gigante Bunge finalizó su proceso de integración con Viterra, una operación valorada en US$ 18.000 millones que la posiciona como el principal actor de la agroexportación en el país.
Con esta unión, señalan, la nueva estructura de Bunge supera el volumen de exportación de sus competidores directos, consolidando su liderazgo en el despacho de granos y subproductos y convirtiéndose en el principal jugador del puerto quequenense.