Tragedia en Itumbiara: el secretario municipal de Goiás asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

De forma reciente, Brasil se convirtió en el escenario de una tragedia. Sucede que dentro de una residencia de Itumbiara, al sur de Goiás, Thales Machado que ocupaba el cargo de secretario municipal de Gobierno, asesinó a sus hijos, y posteriormente se suicidó con un arma de fuego.



Según los primeros datos confirmados por la Policía Militar y la Policía Civil, el doble homicidio-suicidio ocurrió pocas horas después de que Machado publicara en sus redes sociales un video emotivo en el que decía: “Que Deus bendiga siempre a mis hijos, papá los ama mucho”.



La Policía Militar llegó rápidamente al lugar, aisló el perímetro y preservó la escena para la llegada de peritos del Instituto Médico Legal (IML) y de la Policía Civil.



Los cuerpos fueron trasladados al IML para las autopsias y posteriormente serán entregados a la familia.



Toda la comunidad de Itumbiara ha expresado su preocupación y envía oraciones por su recuperación.



El municipio emitió un comunicado de duelo y anunció que se brindará apoyo psicológico a familiares, amigos y funcionarios.Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo que llevó a Machado a cometer el acto. Se sospecha que sucedió ante una posible relación amorosa de la madre de sus hijos.



La Policía Civil abrió una investigación exhaustiva que incluye pericias balísticas, recolección de testimonios de familiares y vecinos, y revisión de posibles antecedentes de salud mental.