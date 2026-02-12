12 de febrero de 2026
RELEVAMIENTO
Preocupación por la inseguridad y el bolsillo: el nuevo mapa social que mira el gobierno
Un relevamiento de Proyección revela un país tensionado por la economía cotidiana, con expectativas divididas y una confianza pública en zona moderada.
Un nuevo estudio nacional de Proyección Consultores, realizado entre el 1 y el 7 de febrero, expone un panorama social marcado por la preocupación económica y la persistente tensión en torno a la inseguridad. El relevamiento, basado en 1.464 casos y representativo de la población mayor de 16 años, revela que los argentinos continúan priorizando los problemas cotidianos de ingresos y precios, mientras se registra una mejora moderada en las expectativas a futuro.
La inseguridad aparece como la principal preocupación ciudadana, con el 46,5% de las menciones, seguida por los bajos ingresos personales y familiares (43,9%) y la inflación (34,8%). En un segundo plano quedan reclamos estructurales como la corrupción política (28,4%), la justicia (26,6%) y la educación (19,3%). El empleo, la salud y el acceso a la vivienda completan el cuadro de inquietudes sociales.
En materia económica, la percepción del presente es abrumadoramente negativa: el 70,7% afirma que su situación empeoró en los últimos meses, un salto significativo respecto de diciembre. Sin embargo, cuando se proyecta el futuro inmediato, el ánimo mejora —aunque con matices—: el 59,7% cree que su situación económica familiar estará mejor dentro de seis meses. Esta combinación de malestar actual y expectativa moderada se refleja en el Índice de Perspectiva Económica (IPE), que pasó de 2,19 en diciembre a 2,28 en febrero, ubicándose en la franja de estabilidad, aunque todavía sin señales contundentes de optimismo.
La sensibilidad económica varía según los segmentos sociales. Los valores más altos del IPE corresponden a trabajadores independientes (2,50), usuarios de medicina prepaga (2,52) y votantes de La Libertad Avanza (2,91), sectores donde prevalece una mirada optimista. Por el contrario, los niveles más bajos se detectan en beneficiarios de PAMI (1,96), trabajadores informales (2,13) y votantes de Fuerza Patria, que caen a zona de pesimismo con 1,40.
Los indicadores de confianza en la gestión muestran un escenario polarizado. El Índice de Confianza Pública (ICP) se ubicó en 2,08, dentro del rango de confianza moderada. La imagen del Gobierno Nacional divide casi por mitades: 47,6% lo evalúa de manera positiva y 44,9% lo considera negativo. Algo similar ocurre al medir el impacto personal de las políticas oficiales, donde el 55,6% percibe un efecto positivo frente al 36,2% que lo ve como negativo. Asimismo, el 48,8% califica el rumbo del país como correcto, con el núcleo duro de apoyo concentrado en votantes libertarios, adultos mayores y trabajadores independientes.
En el plano electoral, el estudio dibuja un escenario favorable al oficialismo: si hoy hubiera elecciones nacionales, La Libertad Avanza alcanzaría el 43,6% de las preferencias, seguida por Fuerza Patria, que retiene un 35,9%. Más atrás aparecen el PRO, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, con porcentajes marginales. La orientación ideológica autodeclarada muestra un corrimiento general hacia la derecha, aunque el 27,5% se ubica en el centro y un 18% elige la derecha clásica, mientras que la izquierda y centroizquierda suman 29,8%.
El informe también indaga en temas coyunturales. La respuesta del gobierno ante los incendios en la Patagonia reúne mayoritariamente valoraciones negativas (47,6% mala o muy mala), aunque un 22,3% admite no tener suficiente información. En contraste, las vacaciones muestran un saldo positivo para la mayoría: el 63% evalúa como buena o muy buena su experiencia estival. Respecto del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo —laboral, tributario, glaciares y penal—, el 45,4% se muestra muy de acuerdo y otro 17,2% de acuerdo, aunque un tercio de los encuestados no tiene una postura formada.
En conjunto, el estudio de Proyección Consultores exhibe un país que convive con fuertes tensiones económicas, expectativas moderadamente esperanzadas y una confianza política fragmentada. La combinación de malestar presente e ilusión futura aparece como el rasgo dominante de un clima social en transición.