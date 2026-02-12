Doriane Pin, la campeona de F1 Academy que podría llegar a la F1

La Fórmula 1 podría estar ante un paso histórico hacia la inclusión femenina. Doriane Pin, la joven francesa de 22 años nacida en Ivry-sur-Seine, ha sido confirmada como nueva piloto de desarrollo del equipo Mercedes-AMG F1 para la temporada 2026. Este ascenso llega tras su consagración como campeona de la F1 Academy en 2025, donde dominó con cuatro victorias y varios podios, imponiéndose en una categoría diseñada por la FIA y la FOM precisamente para impulsar la presencia de mujeres en el automovilismo de élite.



Pin, apodada en algunos círculos como “Pocket Rocket” por su estilo agresivo y compacto, ingresó al Programa Junior de Mercedes en 2024. Allí perfeccionó sus habilidades en velocidad, gestión de carrera y trabajo técnico junto a ingenieros del equipo. Su título en F1 Academy selló su progreso y le abrió las puertas a este rol clave dentro de la estructura principal de las Flechas Plateadas.



En su nuevo puesto, la francesa trabajará intensamente en el simulador de Brackley, participará en análisis técnicos, apoyará la evolución del monoplaza y asistirá a varias carreras del calendario de Fórmula 1 durante 2026 para aportar datos valiosos al equipo. Además, Mercedes confirmó que anunciará próximamente su programa de competición completo, que incluirá su retorno a las carreras de resistencia en LMP2 y planes para dar el salto a la clase Hypercar del Campeonato Mundial de Endurance en 2027.



La deportista declara: “Mis dos años en el Programa Junior me han ayudado a crecer enormemente como piloto. Este es un paso fantástico en mi carrera. Estoy emocionada de seguir trabajando con el equipo en Brackley y Brixworth, y de avanzar hacia oportunidades futuras tanto dentro como fuera de la pista. Agradezco a la F1 Academy por darme esta plataforma brillante para las mujeres piloto”.



El camino de Pin hacia la Fórmula 1 revive una discusión pendiente en la Máxima: desde Lella Lombardi en 1975, ninguna ha logrado competir regularmente ni mucho menos como titular. En 76 años de historia, solo cinco mujeres han participado en Grandes Premios, y ninguna ha integrado un equipo principal desde hace 34 años.



Con su incorporación a Mercedes, Doriane Pin se posiciona como la candidata más concreta en la actualidad para romper esa barrera. Su trayectoria que incluye karting desde niña, experiencia en Fórmula Regional y ahora un pie dentro de una escudería top, la convierte en un referente para las nuevas generaciones de pilotos.