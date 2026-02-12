12 de febrero de 2026
GRAFICA
El vínculo con LLA y una interna postergada, en una tensa calma
En medio de reproches a La Libertad Avanza y una interna que nadie quiere activar, el PRO bonaerense atraviesa una frágil calma. Con la conducción en suspenso y malestar por acuerdos incumplidos, conviven movimientos discretos en la Legislatura y tensiones crecientes que anticipan una disputa mayor rumbo a 2026.
La renovación de autoridades se postergó para marzo, aunque no existe seguridad de que Cristian Ritondo siga al frente del espacio en la Provincia. Desde el PRO hay quienes aseguran que está cada día más enojado con La Libertad Avanza, a causa de los incumplimientos a una serie de acuerdos. Por ejemplo, la no designación del ex ministro de Trabajo de Cambiemos, Jorge Triacca, como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El partido se encuentra en una etapa de tensa calma, con una discusión pendiente acerca de cómo relacionarse con los libertarios. La postura de Mauricio Macri y otros sectores en referencia “candidatos propios” dentro de dos años tensionan la interna amarilla.
Otro sector activo es el jorgemacrismo, en alianza con el angelicismo, que controla el bloque de Senadores a través del intendente (de licencia) de Junín Pablo Petrecca. Éste, incluso, dejó trascender que no se opone a abrir un debate por le reelección indefinida de alcaldes, marcando distancia con otras trincheras.
El santillismo es el sector más próximo al oficialismo nacional (el Colo es el ministro del Interior y va armando su estructura), y logró colocar a Agustín Forchieri como vicepresidente de Diputados. El bloque está en manos de Alejandro Rabinovich, alfil de Guillermo Montenegro, quien sigue siendo mencionado como sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia de la Nación.
Por ese motivo, el marplatense habría resignado su sillón como uno de los vice de la Cámara Alta, que podría ocuparse con el ritondista Alex Campbell o Juan Manuel Rico Zini, referenciado en el intendente de Pergamino, Javier Martínez. La situación del IOMA, el gasto público o el NO a las re re son algunos de los caballitos de batalla en su disputa política con la gestión de Axel Kicillof.