El vínculo con LLA y una interna postergada, en una tensa calma

En medio de reproches a La Libertad Avanza y una interna que nadie quiere activar, el PRO bonaerense atraviesa una frágil calma. Con la conducción en suspenso y malestar por acuerdos incumplidos, conviven movimientos discretos en la Legislatura y tensiones crecientes que anticipan una disputa mayor rumbo a 2026.

