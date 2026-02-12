Apps
Jueves, 12 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
12 de febrero de 2026
MODIFICACION

Provincia redefine el Impuesto Automotor: cómo será el nuevo esquema de pagos

El cambio no modifica el monto anual pero descomprime cada factura. ARBA anticipa que replicará el modelo en el impuesto inmobiliario.

Provincia redefine el Impuesto Automotor: cómo será el nuevo esquema de pagos
Compartir

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) dispuso que el Impuesto a los Automotores deje de liquidarse de forma bimestral y pase a cobrarse mensualmente. Desde marzo, los contribuyentes recibirán diez facturas —una por mes hasta diciembre— aunque el monto total anual no tendrá modificaciones. Según el organismo, el cambio busca ordenar el esquema de pagos sin alterar la carga impositiva.

El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida apunta a mejorar la planificación financiera de las familias, ya que evita la llegada de facturas acumuladas por dos meses. Detalló que la modernización reciente del sistema tecnológico permitió avanzar con esta modificación y adelantó que el mismo esquema mensual se implementará en el futuro para el impuesto inmobiliario.

Girard sostuvo además que, pese a los incrementos registrados en 2025, este año “tres de cada cuatro propietarios de vehículos pagarán nominalmente menos que en 2024”. Recordó que la suba del período anterior respondió a la falta de aprobación de la ley impositiva, lo que generó un desajuste entre valuaciones y alícuotas y provocó aumentos extraordinarios.

El funcionario señaló que, con la nueva ley enviada por el gobernador y aprobada por la Legislatura, la situación se normalizó y solo los autos de mayor valuación enfrentarán subas. El resto, remarcó, tendrá una carga impositiva inferior a la del año pasado, en un contexto en el que la Provincia busca simplificar la recaudación y estabilizar los tributos.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

LEY POLÉMICA

Media sanción para la reforma laboral: los senadores aprobaron el proyecto del gobierno

En las primeras horas de la madrugada, la Cámara alta dio el visto bueno a la controvertida iniciativa libertaria. Ahora irá a Diputados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Contaduría en piloto automático: prórrogas y cuentas en tensión

Las tareas de LLA para obtener la Gobernación en 2027

Kicillof participó de la marcha y dijo que “es la reforma laboral de Martínez de Hoz”

Uno para todos: cinco intendentes coordinaron acciones contra la inseguridad

Falleció Sandra Mendoza, histórica dirigente del peronismo de Chaco

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET