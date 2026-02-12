12 de febrero de 2026
MODIFICACION
Provincia redefine el Impuesto Automotor: cómo será el nuevo esquema de pagos
El cambio no modifica el monto anual pero descomprime cada factura. ARBA anticipa que replicará el modelo en el impuesto inmobiliario.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) dispuso que el Impuesto a los Automotores deje de liquidarse de forma bimestral y pase a cobrarse mensualmente. Desde marzo, los contribuyentes recibirán diez facturas —una por mes hasta diciembre— aunque el monto total anual no tendrá modificaciones. Según el organismo, el cambio busca ordenar el esquema de pagos sin alterar la carga impositiva.
El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida apunta a mejorar la planificación financiera de las familias, ya que evita la llegada de facturas acumuladas por dos meses. Detalló que la modernización reciente del sistema tecnológico permitió avanzar con esta modificación y adelantó que el mismo esquema mensual se implementará en el futuro para el impuesto inmobiliario.
Girard sostuvo además que, pese a los incrementos registrados en 2025, este año “tres de cada cuatro propietarios de vehículos pagarán nominalmente menos que en 2024”. Recordó que la suba del período anterior respondió a la falta de aprobación de la ley impositiva, lo que generó un desajuste entre valuaciones y alícuotas y provocó aumentos extraordinarios.
El funcionario señaló que, con la nueva ley enviada por el gobernador y aprobada por la Legislatura, la situación se normalizó y solo los autos de mayor valuación enfrentarán subas. El resto, remarcó, tendrá una carga impositiva inferior a la del año pasado, en un contexto en el que la Provincia busca simplificar la recaudación y estabilizar los tributos.