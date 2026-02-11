Apps
11 febrero 2026
11 de febrero de 2026
Ley polémica: voces a favor y en contra de la reforma laboral

Desde la política, el sindicalismo y otros sectores se lanzaron críticas y manifestaciones de apoyo al proyecto del gobierno libertario.

Varias figuras de la política y otros sectores de la sociedad expresaron sus opiniones sobre el polémico proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, que se trata en estos momentos en el Congreso de la Nación.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y líder de la agrupación La Patria Es el Otro, Andrés Larroque, calificó a la iniciativa como “infame” y dijo que “no es ninguna modernización” sino “un ataque a los derechos y conquistas de los trabajadores argentinos”.

El “Cuervo” Larroque durante la marcha al Congreso

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se había expresado más temprano, durante su participación en la marcha hacia el Congreso. Kicillof dijo que la ley “no va a crear trabajo” y la definió como “la reforma laboral de Martínez de Hoz”. Se refería, claro, a José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983 y que inició el ciclo de reformas neoliberales en la Argentina.

En respuesta a declaraciones de Kicillof, el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, lanzó: “Kicillof, recuerdo cuando en 2023 hicieron campaña diciendo que Milei iba por los derechos de los trabajadores. Vivías otra realidad con 50% de los trabajadores sin derechos, y vivís otra realidad ahora defendiendo los privilegios de los sindicalistas que tienen secuestrada a la Provincia junto con vos. Cuando los beneficios de la modernización se vean en la diaria, dejando atrás la catástrofe kirchnerista, la única marcha posible de la historia será la reelección del presidente Javier Milei y ver una Provincia teñida de violeta”.
 

Por su parte, el diputado nacional y líder de Argentina Humana, Juan Grabois, dijo que la iniciativa oficial “es igual a la Ley Banelco cuando el gobierno de (Patricia) Bullrich, la Todopoderosa Ministra de Trabajo, se jactaba de canjear votos por plata”, y recordó que “un par de meses después, Bullrich no era tan poderosa, el gobierno no era tan cancherito y terminaron huyendo en helicóptero con el país en ruinas”.
 

Desde el sindicalismo también se hicieron oír voces críticas. El titular del Sindicato del Seguro e integrante del triunvirato de conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, expresó su oposición y ponderó “la manifestación del movimiento obrero exponiendo la responsabilidad política con la que deben actuar los legisladores”.
 

Por su parte, el banquero y exdiputado Carlos Heller cuestionó la falta de debate del proyecto en comisiones y los cambios de último momento y afirmó: “Nunca podríamos aceptar que modernización es ir para atrás”.
 

