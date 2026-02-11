Ley polémica: voces a favor y en contra de la reforma laboral

El “Cuervo” Larroque durante la marcha al Congreso

Kicillof, recuerdo cuando en 2023 hicieron campaña diciendo que Milei iba por los derechos de los trabajadores. Vivías otra realidad con 50% de los trabajadores sin derechos, y vivís otra realidad ahora defendiendo los privilegios de los sindicalistas que tienen secuestrada a la… https://t.co/ThadNjM2E3 — Sebastián Pareja (@SPareja_) February 11, 2026

Este modelo no cierra sin represión. Este mamarracho de reforma laboral es igual a la Ley Banelco cuando el gobierno de Bullrich, la Todopoderosa Ministra de Trabajo, se jactaba de canjear votos por plata. Un par de meses después, Bullrich no era tan poderosa, el gobierno no era… — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 11, 2026