11 de febrero de 2026
PESAR
Falleció Sandra Mendoza, histórica dirigente del peronismo de Chaco
Lo confirmó Juliana Di Tullio durante la sesión en el Senado por la reforma laboral. Tenía 60 años y estuvo internada en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la nación, se conoció el fallecimiento de la diputada con mandato cumplido, Sandra Mendoza. La dirigente tuvo un extenso recorrido político en el peronismo chaqueño y su fallecimiento generó conmoción en todo el ámbito.
Mendoza permaneció internada durante varios días en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires en estado crítico. Tenía sesenta años y además era la esposa del exgobernador de Chaco y actual senador nacional, Jorge Capitanich.
La exdiputada nació el 20 de abril de 1963 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco. Tuvo dos mandatos como diputada nacional por la provincia norteña, además de desempeñarse como ministra de Salud provincial.
A través de sus redes sociales la despidió el gobernador de Chaco, Leandro Zdero: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Diputada Mandato Cumplido Sandra Mendoza. Más allá de las diferencias políticas, su paso por la vida pública forma parte de la historia institucional del Chaco. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento de dolor”.
Por su parte, también le dedicó un sentido mensaje la expresidenta Cristina Kirchner, en una nueva reaparición tras varios días de silencio luego de su internación: “Hasta siempre querida Sandra, gran compañera y militante del peronismo. Guerrera de la vida... que descanses en paz. Mis condolencias a su familia”.