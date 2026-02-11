Falleció Sandra Mendoza, histórica dirigente del peronismo de Chaco

GOLPE FUERTE

La suba en los precios de los alimentos pulveriza el poder de compra en el Conurbano El IPC en el AMBA subió un 2,8% en enero y acumula 32,7% interanual, de acuerdo con datos del Indec. Alimentos y bebidas no alcohólicas traccionaron fuerte la suba, con un incremento del 5,1 por ciento.