Buenos Aires 11 de febrero de 2026 CONFLICTO

Tensión en Lanús: un reclamo por despidos escaló y terminó con una dura respuesta policial

Los trabajadores del área de barrido realizaron cortes simultáneos para exigir la reincorporación y denunciaron represión en Yrigoyen y Brasil, en medio de un conflicto que expone sueldos bajos, precarización laboral y ausencia de diálogo con la gestión de Julián Álvarez.

