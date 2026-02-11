Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de febrero de 2026 POSICIONAMIENTOS

Reclamo policial Santa Fe: el fantasma 2020 y la preocupación por réplicas en PBA

Con el conflicto santafesino aún activo, Buenos Aires endurece su postura y ratifica que la disciplina policial no es negociable. La referencia al caso 2020 funciona como advertencia: los reclamos pueden ser legítimos, pero las medidas de fuerza no.

Compartir