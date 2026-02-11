Volver | La Tecla Nacionales 11 de febrero de 2026

La crisis de las PYMEs: cierres diarios por importaciones, la reforma laboral y la urgencia de reactivar la economía

En un contexto económico desafiante, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) argentinas enfrentan una realidad dura: cierres diarios impulsados por la apertura a importaciones y un consumo interno deprimido

