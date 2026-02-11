Apps
Miércoles, 11 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de febrero de 2026
CONTINUIDAD

Contaduría en piloto automático: prórrogas y cuentas en tensión

Sin definiciones del Senado, Kicillof mantiene con decretos a los responsables del control financiero mientras la administración acumula pagos pendientes y parches institucionales.

Contaduría en piloto automático: prórrogas y cuentas en tensión
Compartir

El gobierno de Axel Kicillof volvió a extender por decreto el mandato de uno de los cargos más sensibles de la estructura administrativa provincial: el Subcontador de la Provincia. A través del Decreto N° 40/2026, el Ejecutivo prorrogó la designación de Nicolás Pablo Diner, cuyo mandato había vencido el 1° de febrero. La decisión se fundamenta en que el Senado aún no remitió la terna obligatoria para definir al titular del puesto, un requisito constitucional previsto por los artículos 82 y 156. Sin embargo, la medida reaviva cuestionamientos sobre la creciente dependencia del Ejecutivo de funcionarios prorrogados en áreas clave de control y administración.

La situación no es aislada: el Contador General de la Provincia, Carlos Francisco Balaztena, también se encuentra prorrogado desde fines de 2022 mediante sucesivos decretos —el último, el N° 2373/2022— bajo el mismo argumento de falta de terna legislativa. Así, las dos principales autoridades de la contabilidad y control financiero bonaerense continúan ejerciendo sus cargos sin renovación formal, una práctica excepcional que se volvió regla en la gestión de Kicillof.

El Gobierno sostiene que estas extensiones garantizan la “regularidad del funcionamiento del Estado” y evitan un eventual vacío operativo. Pero en la práctica configuran un esquema donde los principales puestos encargados de fiscalizar, administrar y supervisar la ejecución de los fondos públicos dependen del Poder Ejecutivo sin el contrapeso institucional del Senado. Para sectores opositores y especialistas en administración pública, la reiteración de estas prórrogas proyecta un signo de debilidad institucional y un manejo discrecional de cargos estratégicos.

La figura de Diner no es nueva en la administración bonaerense. Fue designado en 2022 tras integrar la terna elevada por el Senado y cuenta con experiencia en el PAMI, la Secretaría de Finanzas de la Nación, el sector privado y organismos internacionales. Sin embargo, su continuidad indefinida se enmarca ahora en un mecanismo excepcional que se ha vuelto recurrente: ocupar cargos vitales sin proceso de renovación, a la espera de un trámite legislativo que no avanza o que directamente no se impulsa.

Mientras tanto, la Provincia atraviesa un escenario económico delicado. El Ejecutivo acumula deudas con proveedores que se arrastran desde un 2025 marcado por la falta de liquidez. En ese período, Kicillof presionó por un endeudamiento adicional para sostener gastos corrientes, en un contexto donde la contabilidad estatal —precisamente las áreas bajo responsabilidad del Contador General y el Subcontador— enfrenta mayores exigencias de control, transparencia y auditoría.

En este marco, la decisión de mantener prorrogados dos de los cargos más neurálgicos del sistema financiero provincial genera dudas sobre la capacidad institucional del Estado bonaerense para ordenar sus cuentas y cumplir con sus obligaciones. La falta de definiciones del Senado y la respuesta del Ejecutivo con decretos excepcionales consolidan un esquema de emergencia permanente, donde los mecanismos constitucionales se diluyen en favor de parches administrativos.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

POR EL SILLON DE DARDO ROCHA

Las tareas de LLA para obtener la Gobernación en 2027

Tras el revés electoral de 2025, el espacio libertario redefine su estrategia en la provincia y apuesta a una reforma constitucional para ampliar su base y disputar la Gobernación en 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Sin lista oficial, los principales nombres del Consejo Provincial del PJ bonaerense

Mueve el banco: Pareja mete mano en la coordinación libertaria de los territorios

Deudas impagas y números en rojo: la crisis acorrala a la gestión de Axel Kicillof

A Milei le cuesta entrar en el Conurbano: Kicillof le gana en 21 municipios

El Puerto de Mar del Plata languidece: el impacto de la gestión Gutiérrez-Raverta-Obeid

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET