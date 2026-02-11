Apps
Miércoles, 11 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
11 de febrero de 2026
SIGUE EL CONFLICTO

Protesta policial en Santa Fe: crece la tensión y el Gobierno intenta encauzar el diálogo

Efectivos de la Policía santafesina intensificaron las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y laborales. Ahora se abrieron instancias de diálogo mientras analiza sanciones por el acuartelamiento

Protesta policial en Santa Fe: crece la tensión y el Gobierno intenta encauzar el diálogo
Compartir

La protesta de un sector de la Policía de Santa Fe sumó en las últimas horas nuevos episodios de tensión, con concentraciones frente a dependencias oficiales y un “sirenazo” protagonizado por patrulleros en Rosario. Los efectivos reclaman una recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida y mejores condiciones de trabajo.

El conflicto se originó por el malestar ante los ingresos actuales, que, según expresan los manifestantes, quedaron desfasados frente a la inflación y las exigencias del servicio. También exigen actualizaciones en adicionales, mejoras en la cobertura de salud y una revisión de las condiciones laborales.

Desde el Gobierno provincial reconocieron la existencia de reclamos, pero advirtieron que algunas de las medidas adoptadas podrían derivar en sanciones disciplinarias si se comprueba incumplimiento de deberes. En ese marco, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar la situación de los efectivos involucrados en el acuartelamiento.

Las autoridades aseguraron que la operatividad policial está garantizada y que se reforzaron servicios para evitar que la protesta afecte la seguridad pública. Al mismo tiempo, señalaron que el diálogo continúa abierto y que se buscará una salida consensuada que permita desactivar el conflicto.

Mientras tanto, la tensión persiste y el resultado de las negociaciones será clave para determinar si el reclamo se encamina hacia una solución o si la protesta escala en los próximos días.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

POR EL SILLON DE DARDO ROCHA

Las tareas de LLA para obtener la Gobernación en 2027

Tras el revés electoral de 2025, el espacio libertario redefine su estrategia en la provincia y apuesta a una reforma constitucional para ampliar su base y disputar la Gobernación en 2027.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Sin lista oficial, los principales nombres del Consejo Provincial del PJ bonaerense

Mueve el banco: Pareja mete mano en la coordinación libertaria de los territorios

Deudas impagas y números en rojo: la crisis acorrala a la gestión de Axel Kicillof

A Milei le cuesta entrar en el Conurbano: Kicillof le gana en 21 municipios

El Puerto de Mar del Plata languidece: el impacto de la gestión Gutiérrez-Raverta-Obeid

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET