Protesta policial en Santa Fe: crece la tensión y el Gobierno intenta encauzar el diálogo

La protesta de un sector de la Policía de Santa Fe sumó en las últimas horas nuevos episodios de tensión, con concentraciones frente a dependencias oficiales y un “sirenazo” protagonizado por patrulleros en Rosario. Los efectivos reclaman una recomposición salarial acorde al aumento del costo de vida y mejores condiciones de trabajo.



El conflicto se originó por el malestar ante los ingresos actuales, que, según expresan los manifestantes, quedaron desfasados frente a la inflación y las exigencias del servicio. También exigen actualizaciones en adicionales, mejoras en la cobertura de salud y una revisión de las condiciones laborales.



Desde el Gobierno provincial reconocieron la existencia de reclamos, pero advirtieron que algunas de las medidas adoptadas podrían derivar en sanciones disciplinarias si se comprueba incumplimiento de deberes. En ese marco, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar la situación de los efectivos involucrados en el acuartelamiento.



Las autoridades aseguraron que la operatividad policial está garantizada y que se reforzaron servicios para evitar que la protesta afecte la seguridad pública. Al mismo tiempo, señalaron que el diálogo continúa abierto y que se buscará una salida consensuada que permita desactivar el conflicto.



Mientras tanto, la tensión persiste y el resultado de las negociaciones será clave para determinar si el reclamo se encamina hacia una solución o si la protesta escala en los próximos días.



