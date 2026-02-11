11 de febrero de 2026
POR EL SILLON DE DARDO ROCHA
Las tareas de LLA para obtener la Gobernación en 2027
Tras el revés electoral de 2025, el espacio libertario redefine su estrategia en la provincia y apuesta a una reforma constitucional para ampliar su base y disputar la Gobernación en 2027.
La Libertad Avanza (LLA) comienza a delinear los trazos gruesos de las tareas a realizar para llegar al 2027 con mejores condiciones y así derrotar al peronismo. El balance que realizan de las elecciones provinciales del 2025 y las principales cartas que poseen para ocupar el sillón de Dardo Rocha. Desde la cúpula de LLA consideran que la derrota que obtuvieron en las legislativas de septiembre ante el peronismo tiene una lectura positiva para sus perspectivas. “El pasar de los días nos hizo ver otra realidad”, manifestaron y fundamentaron que en la provincia de Buenos Aires cosecharon la mejor elección de todo el país.
En ese sentido, aseguran que el piso de 35 puntos en el territorio bonaerense los posiciona como la principal fuerza que puede derrotar a la coalición que hoy compone el oficialismo provincial. Bajo esa premisa es que buscarán construir nuevos puentes para romper el techo que ya tocaron este 2025.
Entre sus principales armas para desarrollarse políticamente en el territorio bonaerense se encuentra la propuesta de una reforma de la Constitución con el objetivo de “transformar la vida de los bonaerenses”. La discusión que preparan para dar abiertamente toca puntos sensibles que hoy son planteado por el propio Javier Milei y que lo llevaron a la presidencia. Entre esos cambios que propone se encuentra la eliminación de ministerios y la simplificación de regiones administrativas en busca de un Estado con mejor funcionamiento.
Además poner el foco en la saluda y educación, apuntarán al Poder Judicial para lograr “autonomía económica” y que sea la Justicia quien administre y rinda cuenta de sus propios recursos y que no dependa del Ejecutivo para evitar “favores políticos”. La unicameralidad de la Legislatura será otro punto fuerte. Así, la hoja de ruta toma color en LLA.