Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de febrero de 2026 POR EL SILLON DE DARDO ROCHA

Las tareas de LLA para obtener la Gobernación en 2027

Tras el revés electoral de 2025, el espacio libertario redefine su estrategia en la provincia y apuesta a una reforma constitucional para ampliar su base y disputar la Gobernación en 2027.

Compartir