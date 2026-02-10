10 de febrero de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
El Puerto de Mar del Plata languidece: el impacto de la gestión Gutiérrez-Raverta-Obeid
En el 152° aniversario de la ciudad, la terminal portuaria atraviesa una de las crisis operativas y políticas más profundas de la última década. El desplazamiento de navieras internacionales, el presunto incumplimiento de protocolos de seguridad y una caída profunda en la actividad exponen las consecuencias de una administración que, según diversos sectores, se habría centrado en intereses partidarios, poniendo en riesgo el sustento de 25.000 familias marplatenses.
Mientras Mar del Plata celebra un nuevo aniversario de su fundación este 10 de febrero, el corazón productivo de la ciudad exhibe una parálisis estadística alarmante: apenas 123 personas registraron actividad laboral en el puerto, una cifra ínfima comparada con los 2.500 a 2.600 operarios que dinamizan las dársenas en una jornada normal. Esta inactividad sería el síntoma final de una cadena de decisiones políticas encabezada por Marcos Gutiérrez, presidente del Consorcio Portuario Regional, cuya gestión responde de manera directa al esquema de poder de Fernanda Raverta y su marido, el concejal Pablo Obeid.
Este sector político ha conducido al puerto a un escenario de aislamiento logístico tras la pérdida del contrato con la naviera francesa CMA-CGM, resultante de una licitación internacional. La salida de la naviera gala no habría sido un evento fortuito, sino la presunta consecuencia de una maniobra política del mencionado trío de poder; uno de los supuestos “quioscos” vincularía a la empresa Lamb Weston con la salida de contenedores de forma encubierta a través de transporte terrestre por Ruta 2, evitando el nodo portuario local.
La situación se agrava con el traslado de la producción de Lamb Weston desde su planta de Munro hacia Mar del Plata. Pese a que la ciudad debería haber absorbido la totalidad de esa capacidad operativa, la realidad indica que no se estaría produciendo ni la tercera parte del potencial proyectado. Informes internos sugieren que el acuerdo alcanzado entre la representación de la firma en Argentina y el sector de Raverta habría priorizado el debilitamiento de la posición de la naviera francesa por sobre la eficiencia del puerto local.
Mientras la logística formal retrocede, la precariedad operativa avanza sin el debido control administrativo. Según testimonios, en las dársenas se observan diariamente presuntas violaciones sistemáticas del protocolo de carga de combustible. “Los camiones cisterna ingresan a cualquier muelle sin la autorización correspondiente ni presencia de bomberos, realizando el bombeo directo a los barcos pesqueros en zonas que no estarían aptas para tal fin”. Esta tarea, que por seguridad debe ser ejecutada por personal capacitado del gremio petroquímico, estaría siendo realizada por trabajadores sin la instrucción específica, ante una aparente ausencia de fiscalización por parte de la gestión de Gutiérrez.
En este contexto de “no control”, habrían proliferado los denominados "kiosquitos" de servicios informales, donde el movimiento de maquinaria y repuestos se realizaría de manera irregular mediante camionetas Renault Kangoo de color gris que ingresarían al predio eludiendo, presuntamente, los controles de rigor que estipula el sector industrial. Esta degradación del entorno operativo habría comenzado a expulsar a los grandes actores del sector. Los barcos poteros, ante la falta de previsibilidad y espacio operativo, han optado por descargar en puertos del sur del país, afectando directamente a empresas locales de gran envergadura, en especial, a referentes de la industria del frío. La falta de materia prima en las plantas de procesamiento local genera ya un efecto dominó que impacta gravemente en la economía de la ciudad.
Así, el impacto socioeconómico de esta parálisis resulta transversal. Con una temporada que registra indicadores un 30% por debajo del año anterior —siendo señalada como la peor de los últimos diez años—, la crisis ya se siente en la gastronomía y en el sector del transporte, donde propietarios de camiones se verían obligados a vender sus unidades ante la falta de actividad. El freno del puerto implica el cese de ingresos para 25.000 trabajadores directos, cifra que se multiplica al considerar los grupos familiares que dependen de la estiba, el procesamiento y la logística naval. Mientras tanto, el Consorcio Portuario se muestra incapaz de reaccionar ante una catástrofe que asfixia a la principal economía marplatense.