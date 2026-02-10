Volver | La Tecla Municipios 10 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

El Puerto de Mar del Plata languidece: el impacto de la gestión Gutiérrez-Raverta-Obeid

En el 152° aniversario de la ciudad, la terminal portuaria atraviesa una de las crisis operativas y políticas más profundas de la última década. El desplazamiento de navieras internacionales, el presunto incumplimiento de protocolos de seguridad y una caída profunda en la actividad exponen las consecuencias de una administración que, según diversos sectores, se habría centrado en intereses partidarios, poniendo en riesgo el sustento de 25.000 familias marplatenses.

