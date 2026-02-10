Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2026 EN LA PLATA

Kicillof defendió a los periodistas de la “repugnante reforma laboral” de Milei

“Ya no le alcanza con decir que hay que odiar a los periodistas: hay que odiarlos y hay que reventarlos, eso es lo que está planteando”, afirmó el Gobernador.

