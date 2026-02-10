10 de febrero de 2026
EN LA PLATA
Kicillof defendió a los periodistas de la “repugnante reforma laboral” de Milei
“Ya no le alcanza con decir que hay que odiar a los periodistas: hay que odiarlos y hay que reventarlos, eso es lo que está planteando”, afirmó el Gobernador.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió hoy a los periodistas por la intención del gobierno de Javier Milei de derogar el estatuto que rige la profesión y que forma parte de lo que calificó como un “repugnante” proyecto de reforma laboral.
“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral”, dijo Kicillof luego de un acto que compartió con el intendente de La Plata, Julio Alak, para anunciar la conclusión del Acueducto Norte y el lanzamiento de nuevas obras para la capital bonaerense.
“Quiero hablar de algo muy importante: entre tantas otras cosas, [Milei] quiere barrer con el Estatuto del Periodista, que eran derechos consagrados”, puntualizó el mandatario provincial.
“Ya no le alcanza con decir que hay que odiar a los periodistas: les quiere sacar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos, eso es lo que está planteando”, acusó Kicillof.
El Gobernador criticó el proyecto oficial porque, según dijo, apunta a quitarles derechos a los trabajadores que aún los tienen para equipararlos con quienes trabajan en condiciones precarias.