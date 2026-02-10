Volver | La Tecla Nacionales 10 de febrero de 2026 CONGRESO NACIONAL

Reforma laboral: Bullrich anunció el dictamen final y confirmó 28 cambios consensuados

La titular del bloque libertario en el Senado encabezó una conferencia de prensa y aseguró que el proyecto cuenta con el aval de 44 senadores de distintos espacios. El debate comenzará este miércoles, en medio de una fuerte movilización sindical.

