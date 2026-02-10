10 de febrero de 2026
CONGRESO NACIONAL
Reforma laboral: Bullrich anunció el dictamen final y confirmó 28 cambios consensuados
La titular del bloque libertario en el Senado encabezó una conferencia de prensa y aseguró que el proyecto cuenta con el aval de 44 senadores de distintos espacios. El debate comenzará este miércoles, en medio de una fuerte movilización sindical.
El Gobierno nacional dio a conocer este martes la versión definitiva del proyecto de reforma laboral que será debatido este miércoles en el Senado. El anuncio estuvo a cargo de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien encabezó una conferencia de prensa para detallar los principales puntos del dictamen que llegó al recinto tras semanas de negociaciones.
Durante su exposición, la senadora destacó el respaldo político alcanzado para avanzar con la iniciativa y afirmó: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”. Según precisó, el texto final fue consensuado con legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales.
El tratamiento del proyecto está previsto para el mediodía del miércoles, en una jornada que se anticipa tensa tanto dentro como fuera del Congreso. En las inmediaciones del Senado se espera una masiva movilización de gremios, encabezados por la CGT, junto a organizaciones sociales y sectores políticos opositores a la reforma.
En ese contexto, Bullrich remarcó el volumen del acuerdo alcanzado y sostuvo que el dictamen cuenta con el aval de 44 senadores. “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas”, subrayó ante los medios.
Más tarde, la legisladora profundizó sobre el proceso de construcción del proyecto y aseguró: “La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”.
Uno de los ejes centrales que resaltó Bullrich de cara al debate en el recinto fue la eliminación de lo que definió como la “industria del juicio”. En ese sentido, advirtió que esta situación “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.
Al explicar los alcances del capítulo judicial del proyecto, señaló: “Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”.
La senadora también puso el foco en el Fondo de Asistencia previsto en la iniciativa, un mecanismo destinado a garantizar el cumplimiento de obligaciones al finalizar una relación laboral. Al respecto, indicó que el esquema se actualizará por “IPC más el 3%”, y agregó: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.
En paralelo a la conferencia de prensa, durante la mañana de este martes se reunió la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada, en la antesala del debate parlamentario. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la propia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Además, se sumó de manera circunstancial el ministro de Economía, Luis Caputo, quien permaneció alrededor de una hora y fue el primero en retirarse. Su presencia estuvo vinculada a las implicancias fiscales del proyecto de Modernización Laboral, especialmente por el debate en torno al artículo que reduce la carga del impuesto a las Ganancias para las sociedades, una medida que impacta tanto en la recaudación nacional como en los fondos que se distribuyen a las provincias vía coparticipación.