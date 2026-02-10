10 de febrero de 2026
INDEC
Con el índice viejo de medición, la inflación de enero fue de 2.9%
El IPC trepó al 2,9% mensual impulsado por alimentos y servicios, mientras que la suba interanual alcanzó el 32,4%, poniendo en tensión el relato oficial sobre la desaceleración inflacionaria.
La inflación volvió a dar un paso en falso al comenzar el año y dejó en evidencia que el problema de los precios sigue lejos de estar resuelto. Según informó el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en enero una suba del 2,9%, por encima de los registros de los últimos meses, lo que significó un nuevo golpe al poder adquisitivo de los hogares.
El dato no sólo marca una aceleración respecto de diciembre, sino que además refleja que los aumentos continúan concentrándose en rubros sensibles. En la comparación interanual, la inflación alcanzó el 32,4%, un número que contradice el optimismo del Gobierno nacional y vuelve a encender luces de alerta sobre la evolución del costo de vida.
El principal motor de la suba mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron 4,7%, con fuertes incrementos en carnes, verduras y productos frescos. Detrás se ubicaron Restaurantes y hoteles, con un alza del 4,1%, en un contexto donde comer fuera del hogar se vuelve cada vez más inaccesible para amplios sectores de la población.
También se destacaron los aumentos en Comunicación (3,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,0%), rubros que tienen un peso clave en el gasto mensual y que reflejan el impacto de los ajustes tarifarios y la quita de subsidios impulsada por la administración libertaria.
En contraste, las menores variaciones se dieron en Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%), aunque estos alivios puntuales no alcanzaron para compensar el avance generalizado de los precios.
Por categorías, los precios estacionales lideraron las subas con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo, que trepó 2,6%, un dato que preocupa especialmente porque muestra que la inflación estructural sigue firme más allá de factores coyunturales. Los precios regulados, en tanto, aumentaron 2,4%, anticipando nuevas tensiones en los próximos meses.
A nivel regional, el Gran Buenos Aires y varias provincias mostraron registros similares al promedio nacional, confirmando que la presión inflacionaria se mantiene extendida en todo el país y no se limita a zonas específicas.
Con este escenario, enero dejó en claro que el ancla inflacionaria que pregona el Gobierno no termina de consolidarse. Mientras los salarios corren por detrás y el consumo sigue resentido, la inflación vuelve a marcar el ritmo y complica los planes oficiales de mostrar una economía en orden.