10 de febrero de 2026
Negocio en el Cerro Catedral: tensión y cruces en la audiencia del Consejo Municipal
Se reunió el Consejo de Planificación en un clima caliente durante más de tres horas. El Municipio busca avanzar hacia la audiencia pública sin resolver las inquietudes planteadas
Una reunión del Consejo de Planificación Municipal (CPM) derivó en un intenso cruce de posiciones entre vecinos, concejales y representantes del Ejecutivo municipal al analizar el proyecto de desarrollo urbano y ambiental previsto para el cerro Catedral.
El encuentro, realizado en el Edificio Polivalente de la Delegación Sur, reunió a miembros de juntas vecinales, ediles de distintos bloques, funcionarios municipales y organizaciones ligadas al turismo y al sector técnico. El principal punto de conflicto fue la continuidad del trámite administrativo y la posibilidad de que el plan avance directamente hacia la audiencia pública sin resolver varias inquietudes planteadas.
Vecinos de la Junta Vecinal de Villa Catedral expresaron su disconformidad por la falta de respuestas formales a consultas previas y por considerar que la propuesta no integra de forma adecuada a la villa ni aborda suficientemente los impactos ambientales y económicos.
Por el lado del Concejo Deliberante, la concejal Julieta Wallace calificó el cierre abrupto de la reunión como “una falta de respeto”, ya que el moderador dio por finalizado el encuentro a las 12:30, pese a que quedaban planteos pendientes. Posteriormente, se redactó un acta para dejar constancia de que se pasó a cuarto intermedio. Wallace destacó la necesidad de contar con información técnica antes de definir posiciones.
En la misma línea, la concejal Laura Totonelli enfatizó la importancia de disponer de datos precisos y técnicamente válidos, incluyendo aspectos sobre titularidad de tierras y mensuras previas, para fundamentar cualquier voto futuro. Anunció que presentará formalmente sus consultas dentro de los plazos administrativos.
Otro foco de controversia fue la exposición técnica a cargo del ingeniero Beros, cuestionada por su vínculo laboral con la concesionaria del cerro, lo que generó dudas sobre la imparcialidad del análisis.
El clima se tornó tenso en varios momentos, con fuertes intervenciones de concejales y reacciones del público. El concejal Gerardo Del Río expresó: “Dicen ser el pueblo. Perdón, son una parte del pueblo. Hay una parte importantísima del pueblo que no está acá…”. La discusión incluyó reclamos por mayor acceso al recinto, que finalmente se habilitó, llenando la sala. La presencia policial fue requerida durante todo el encuentro.
Desde el Ejecutivo, Sofía Maggi aclaró que el CPM es una instancia consultiva y que el objetivo es incorporar aportes de diversos sectores antes de definir la versión final del plan. Indicó que ya existe documentación técnica disponible para consulta y que el proceso incluye una audiencia pública obligatoria abierta a toda la comunidad. Confirmó que se recibieron presentaciones para formalizar el cuarto intermedio, el cual será tratado en la próxima reunión de la unidad coordinadora.