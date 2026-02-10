Sin retenciones en dólares: el Gobierno busca que los ahorros salgan del colchón

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que los intereses generados por depósitos en dólares y otras monedas extranjeras quedarán exentos de retenciones del Impuesto a las Ganancias. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5822/2026 y busca incentivar la bancarización de ahorros en divisas y su ingreso al sistema financiero formal.



La norma modifica el tratamiento fiscal de los rendimientos obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas que mantengan depósitos en moneda extranjera en entidades reguladas por la Ley de Entidades Financieras. Hasta ahora, esos intereses estaban alcanzados por retenciones que podían llegar al 35%, lo que desalentaba la colocación de dólares en el circuito bancario.



Con el nuevo esquema, quienes adhieran al régimen de Inocencia Fiscal no sufrirán retenciones sobre los intereses que generen sus depósitos una vez bancarizados. El Gobierno apuesta a que la eliminación de ese costo fiscal actúe como incentivo para que ahorros en efectivo fuera del sistema —los llamados “dólares del colchón”— se vuelquen a cuentas o plazos fijos en moneda extranjera.



La medida forma parte de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, que plantea un cambio en el enfoque del control tributario. El objetivo oficial es pasar de un esquema centrado en la sospecha generalizada a otro que premie la regularización voluntaria y el cumplimiento hacia adelante, ofreciendo beneficios impositivos y menor presión fiscal.



Además de la exención sobre intereses, el paquete incluye un régimen simplificado de Ganancias, un efecto liberatorio hacia atrás para quienes regularicen fondos, reducción de multas y cambios en el régimen penal tributario. También se elevan los umbrales a partir de los cuales se considera evasión, en un intento por aliviar la carga sobre contribuyentes individuales.



Con estas medidas, el Gobierno busca aumentar la liquidez en dólares dentro del sistema financiero y mejorar la trazabilidad de los fondos. Especialistas señalan que la exención puede ser un incentivo relevante para formalizar ahorros en 2026, aunque su impacto dependerá de la confianza en la estabilidad económica y en la consistencia de las reglas fiscales a mediano plazo.

