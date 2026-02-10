10 de febrero de 2026
CAMBIO DE ROSTROS
Mueve el banco: Pareja mete mano en la coordinación libertaria de los territorios
El armador karinista en la Provincia comenzó un proceso de renovación de referentes en las ocho secciones electorales. La rotación comenzó por la Segunda y se dispone a cambiar de nombre en la Primera.
El año comenzó con movimientos en la estructura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que busca afianzar su despliegue territorial de cara a un año que, anuncian, será para seguir creciendo.
Así, el armador libertario Sebastián Pareja comenzó un lento pero firme proceso de renovación, que comenzó con los coordinadores seccionales del espacio violeta en las ocho secciones electorales.
El primer paso tuvo su epicentro en la Segunda Sección, donde Analía Corvino, quien asumió como diputada provincial en diciembre pasado, deja su lugar en manos de Ezequiel Saccani, ex dirigente del PRO y referente libertario de Pergamino.Continuamos nuestro proceso de renovación de las coordinaciones y trabajo con objetivos claros de cara a lo que viene. Agradecemos profundamente a Analía Corvino por su enorme tarea hasta 2025 y le damos la bienvenida a Ezequiel Saccani, quien asume el desafío de llevar con convicción las ideas de la libertad a cada rincón de la Segunda Sección Electoral”, aseguró el armador principal de Karina Milei en territorio bonaerense.
Aunque no fue confirmado oficialmente, en las próximas horas también se anunciará un cambio en la coordinación de la Primera Sección, donde el senador provincial Luciano Olivera volverá a tomar el mando de esa región del Conurbano.
El oriundo de Malvinas Argentinas retomará el mando al reemplazar a Andrea Vera, hija del legislador provincial Ramón “Nene” Vera, electa en octubre pasado como diputada nacional.