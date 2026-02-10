Clan Sena condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La Justicia de Chaco dictó hoy la sentencia definitiva en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski: César Sena (21 años), su padre Emerenciano Sena (61) y su madre Marcela Acuña (53) fueron condenados a prisión perpetua como autores y partícipes primarios del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.



La lectura de las penas se realizó de manera virtual, encabezada por la jueza técnica Dolly Fernández, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.



El fallo se produce tres meses después del veredicto del jurado popular, que el 15 de noviembre de 2025 declaró culpables a los tres integrantes principales del denominado “clan Sena”.



César Sena fue considerado autor material del crimen, mientras que sus padres fueron calificados como partícipes primarios (o necesarios), figura que en la legislación argentina también conlleva la posibilidad de la pena máxima. La Fiscalía había solicitado prisión perpetua para los tres, pedido que fue acogido íntegramente por la jueza.



En tanto, los otros condenados por encubrimiento agravado recibieron penas de menor duración: José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González. Asimismo, Gustavo Melgarejo también por encubrimiento.



La única absuelta fue Griselda Lucía Reynoso, quien recuperó la libertad inmediatamente tras el veredicto de noviembre.



Cecilia Strzyzowski, de 28 años, desapareció el 2 de junio de 2023 tras ingresar a la vivienda de sus suegros en Resistencia. El caso generó una masiva movilización social, marchas en todo el país bajo el lema “Justicia por Cecilia” y puso en el centro de la escena la figura del clan Sena, históricamente vinculado al movimiento piquetero y a la administración de planes sociales en Chaco.



El juicio, que se desarrolló bajo el sistema de jurados populares, duró varios meses y contó con más de 100 testigos, pericias y pruebas contundentes, entre ellas análisis de ADN que vincularon restos biológicos de la víctima con el escenario del crimen.

La familia de Cecilia, representada por la querella, celebró el fallo como “un paso hacia la justicia plena” y reiteró su pedido de que las condenas sean de cumplimiento efectivo en prisión común.



El clan Sena permanece detenido desde junio de 2023. Emerenciano y Marcela Acuña enfrentan además otra causa por presunto lavado de dinero de fondos públicos, que irá a juicio oral en el transcurso de 2026.