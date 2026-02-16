Apps
Lunes, 16 febrero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
16 de febrero de 2026
AVANCE

Tratamiento revolucionario contra el cáncer: una inyección de 5 minutos ya se administra en Inglaterra

El NHS del Reino Unido implementa una inyección subcutánea de Nivolumab que trata hasta 15 tipos de cáncer en solo 3 a 5 minutos, reduciendo significativamente el tiempo de administración, mejorando la comodidad de los pacientes y optimizando recursos hospitalarios. Este avance en inmunoterapia ya beneficia a miles de personas y representa uno de los mayores progresos recientes en el manejo del cáncer

Tratamiento revolucionario contra el cáncer: una inyección de 5 minutos ya se administra en Inglaterra
Compartir

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ha comenzado a aplicar una nueva versión subcutánea del medicamento Nivolumab, un potente inmunoterapéutico que se administra en solo 3 a 5 minutos mediante una inyección bajo la piel.

Este avance permite tratar hasta 15 tipos diferentes de cáncer, entre ellos el de piel, pulmón, riñón, vejiga, intestino, estómago, esófago, cabeza y cuello, con una eficacia comparable o incluso superior a la infusión intravenosa tradicional, que requería entre 30 y 60 minutos por sesión.

La nueva formulación reduce drásticamente el tiempo que los pacientes pasan en el hospital, mejora su comodidad y libera horas de trabajo al personal médico. Se estima que, con esta modalidad, el sistema de salud ahorra el equivalente a un año completo de tiempo de tratamiento anual, lo que permite atender a más personas y optimizar recursos.

El fármaco actúa bloqueando la proteína PD-1 en las células del sistema inmune, lo que ayuda al organismo a reconocer y destruir las células cancerosas de forma más efectiva. Ensayos clínicos han demostrado que la versión inyectable subcutánea mantiene niveles similares de eficacia y seguridad que la intravenosa.

Miles de pacientes ya están recibiendo este tratamiento en hospitales británicos. Según especialistas, se trata de uno de los mayores avances recientes en la administración de inmunoterapia, que posiciona al Reino Unido como referente en Europa en este campo.

A pesar de los beneficios, como cualquier inmunoterapia, puede provocar efectos secundarios que van desde fatiga, erupciones cutáneas, dolor muscular y diarrea hasta reacciones más graves en algunos casos, por lo que requiere un seguimiento médico estrecho.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

VICENTE LOPEZ
Sebastián Lalaurette

Loteos, amnistias y más olor a negocios 

La intendenta Soledad Martínez quedó en la mira opositora por el cierre de una línea de colectivos gratuita, la cesión dudosa de un predio a un privado y el visto bueno a desarrollos inmobiliarios

NOTICIAS MÁS VISTAS

Internas por los PJ locales: el peronismo arde por abajo

ANSES: el aumento por movilidad impactará en jubilaciones y asignaciones desde marzo

Adiós a la estrategia dialoguista: La CGT prepara un paro nacional

Reforma laboral: el núcleo de la conversación digital entre los argentinos

Loteos, amnistias y más olor a negocios 

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET