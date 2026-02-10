Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2026 POLEMICA SIN FIN

Casino Necochea: la Justicia frena la subasta del Casino de Necochea y deja al desnudo un trámite apurado

La subasta del Casino quedó suspendida por una cautelar que expuso vacíos administrativos, dudas ambientales y un proceso apurado que ahora deberá resolverse en tribunales antes de cualquier venta.

