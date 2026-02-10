Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Presupuesto 2026: los números con los que sale el Ejecutivo marplatense

Tras cuatro prórrogas, el gobierno interino presentó los cálculos de gastos y la proyección para este año. La nueva tasa, la continuidad de los aumentos bimestrales y el RIGI local.

