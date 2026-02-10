Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de febrero de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Diego Mayorga Díaz

dmayodiaz

Todos piden, ninguno cede: el debate por la coparticipación

La discusión en Santa Cruz por la distribución de recursos hacia los municipios se vuelve a reavivar entre recortes, ajustes y un proyecto que apunta a establecer un nuevo esquema de reparto

