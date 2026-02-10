La oposición prepara la ofensiva para el 2026

Con el peronismo en el barro de la interna, la oposición busca reagruparse para ganar terreno en la Provincia.La Libertad Avanza, el PRO y la UCR alistan sus armas para atacar a Axel Kicillof
*Por Andrés Sosa y Javier Garbulsky
La crisis que atraviesan el peronismo y la gestión de Axel Kicillof abre las puertas a la oposición para desplegar sus principales armas y discutir otro modelo de gobierno en la Provincia. El 2026 será un año en el que no habrá elecciones, pero que exigirá definiciones que preparen el terreno para los comicios ejecutivos del 2027.
El tablero de la oposición se configura con varios actores, pero hay uno que sobresale del resto y es La Libertad Avanza (LLA). El espacio liderado por Javier Milei tiene entre ceja y ceja el objetivo de llegar a la Gobernación dentro de dos años.
Además, hay que sumar la construcción que tiene el PRO en el territorio, con varios intendentes y legisladores.
También se anota en la carrera la Unión Cívica Radical. Ambos ex socios de la alianza Juntos que intentarán volver a la primera plana.
Más atrás corren otras alternativas como las rupturas libertarias que ahora tienen campamento propio en la Legislatura. En tanto, el Frente de Izquierda también hará lo suyo en un contexto en el que la crisis económica golpea a los trabajadores de la administración pública.
En este contexto comienzan a vislumbrarse las primeras coordenadas de una oposición atomizada, pero con intenciones de arrebatarle el poder al peronismo. Quien pica en punta en esa pelea es el armado libertario. Así lo dejó en claro el amador bonaerense Sebastián Pareja, lanzando un mensaje desafiante para el oficialismo. Lleno de confianza, aseguró que se preparan para gobernar la Provincia en 2027, con una carrera por la postulación que lo tiene como protagonista junto a Diego Santilli, ministro del Interior del gobierno de Javier Milei.
En su libreto aparece una prédica sistemática en contra del kirchnerismo (al Gobernador lo consideran dentro de este sector) y anticipan la batalla en el terreno legislativo con la reforma política (unicameralidad) y la inseguridad como objetivos para dañar. También adelantaron su postura contraria a las Primarias Obligatorias, las PASO. Tras suspenderse en los comicios de 2025, los legisladores de La Libertad Avanza irán ahora por su eliminación definitiva en el territorio bonaerense.
El karinismo tiene a la provincia de Buenos Aires entre sus prioridades para pensar en un triunfo nacional, por lo que veremos desembarcos frencuentes de Javier Milei en grandes distritos bonaerenses. El “Tour de la Gratitud”, que el Presidente encabezó días atrás en Mar del Plata (también participó del Derecha Festa) es apenas un anticipo de esta estrategia para cosechar votos vitales en 2027. Y la consigna de los libertarios es clara y contundente: “No negociamos nada con el peronismo”.
Por el lado de los radicales, divididos e intentando recuperarse del fracaso electoral del año pasado, mantienen canales abiertos con el oficialismo. En Diputados, especialmente (habrá dos bloques: uno, abadista y con presencia de Evolución y el monzoismo; el otro referenciado en el presidente del Comité de Contingencia, el trenquelauquense Miguel Fernández), buscará avanzar con su agenda de autonomía municipal y la situación del IOMA, sin descartar su participación en un hipotético debate sobre las reelecciones indefinidas. Al respecto, la reforma de la Constitución bonaerense podría ser una llave para activar la rosca.
Aunque, de manera paralela, deberá normalizar la situación del partido, luego de la judicialización de los resultados de la interna de 2025 y la ruptura del abadismo en septiembre pasado, cuando presentaron lista corta en Mar del Plata, el pago chico de Maxi Abad. De forma sorprendente, los viejos rivales vinculados a Martín Lousteau son sus nuevos socios, junto a possistas y salvadoristas, una confluencia que podría consolidarse este año cuando se realicen nuevas elecciones internas (serían en septiembre, aunque algunos sectores piensan en un adelantamiento.
Otro asunto a tener en cuenta es el del Foro de Intendentes de la UCR, que mantiene diálogo fluido con el Ejecutivo, y sobre el que el abadismo puso la mira para suceder a su actual titular, el alcalde rauchense Maximiliano Suescun.
También los libertarios “dialoguistas” jugarán su partido, fluctuando entre apoyos y negativas a las iniciativas del peronismo. Bajo sus nuevos sellos Nuevos Aires y Unión y Libertad, buscan convertirse en un jugador con peso específico propio en el tablero de la política bonaerense.
Cuentan con representación en ambas cámaras y su apoyo puede ser clave tanto para conseguir quorum como para conseguir el número que le permita al oficialismo sacar adelante leyes que le sean de importancia.
Otro jugador destacado en el tablero opositor es el PRO, con todas sus contradicciones internas a cuestas.
La discrepancia central está en la manera de relacionarse con los libertarios, habida cuenta de que algunos sectores internos no entraron en los acuerdos del año anterior y fueron a elecciones con la boleta de otros frentes como Somos Buenos Aires.
En el terreno legislativo, los amarillos dejaron en claro que no acompañarán iniciativas como la de las reelecciones indefinidas, aunque el jorgemacrismo asegura que está dispuesto a dar la discusión y no cierra la puerta definitivamente, algo que no comparten ritondistas y santillistas. “En la gestión de María Eugenia (Vidal) fuimos impulsores de limitar los mandatos y no vamos a retroceder en eso”, sostuvo un legislador del PRO. En este 2026 apuntan a disparar sobre la gestión de Kicillof, especialmente en aspectos vinculados a la inseguridad y la situación del IOMA y otros estamentos del Estado.
Por otra parte, el oficialismo ya fue puesto en autos de que tendrá que enfrentar, en el terreno legislativo, un acotado pero firme”fuego amigo” en cuanto a la pretensión de los intendentes peronistas por eliminar la limitación de sus mandatos.
Socios de Cambiemos en la ley que puso un freno a dicha práctica, el massismo dejó en claro que no habrá marcha atrás y no acompañarán una vuelta al pasado para jefes comunales y legisladores provinciales.
Sin embargo, matizaron su postura: “Nos vamos a oponer al proyecto cuando entre, pero si Fuerza Patria junta el número para el quorum vamos a sentarnos en nuestras bancas a debatir. Y, obviamente, votaremos en contra”, explicaron.
POR EL SILLON DE DARDO ROCHA Las tareas de LLA para obtener la Gobernación en 2027
La Libertad Avanza (LLA) comienza a delinear los trazos gruesos de las tareas a realizar para llegar al 2027 con mejores condiciones y así derrotar al peronismo.
El balance que realizan de las elecciones provinciales del 2025 y las principales cartas que poseen para ocupar el sillón de Dardo Rocha.
Desde la cúpula de LLA consideran que la derrota que obtuvieron en las legislativas de septiembre ante el peronismo tiene una lectura positiva para sus perspectivas. “El pasar de los días nos hizo ver otra realidad”, manifestaron y fundamentaron que en la provincia de Buenos Aires cosecharon la mejor elección de todo el país.
En ese sentido, aseguran que el piso de 35 puntos en el territorio bonaerense los posiciona como la principal fuerza que puede derrotar a la coalición que hoy compone el oficialismo provincial. Bajo esa premisa es que buscarán construir nuevos puentes para romper el techo que ya tocaron este 2025.
Entre sus principales armas para desarrollarse políticamente en el territorio bonaerense se encuentra la propuesta de una reforma de la Constitución con el objetivo de “transformar la vida de los bonaerenses”. La discusión que preparan para dar abiertamente toca puntos sensibles que hoy son planteado por el propio Javier Milei y que lo llevaron a la presidencia.
Entre esos cambios que propone se encuentra la eliminación de ministerios y la simplificación de regiones administrativas en busca de un Estado con mejor funcionamiento. Además poner el foco en la saluda y educación, apuntarán al Poder Judicial para lograr “autonomía económica” y que sea la Justicia quien administre y rinda cuenta de sus propios recursos y que no dependa del Ejecutivo para evitar “favores políticos”. La unicameralidad de la Legislatura será otro punto fuerte. Así, la hoja de ruta toma color en LLA.
PERSPECTIVAS 2027 “No soy candidato, para que quede claro”, expresó Sebastián Pareja
"No soy candidato, para que quede claro. Esto es complicado de entenderlo, nosotros venimos a querer transformar las cosas de verdad, tenemos una hoja de ruta diferente y una metodología”, afirmó Sebastián Pareja en torno a su perspectiva hacia 2027 para la gobernación. El presidente de LLA manifestó que "en el instante en que yo me dedique a gestionar una precandidatura le estoy pifiando. El espacio no es así, el Presidente no es así y nosotros tampoco tenemos que ser así. Nuestro trabajo es que La Libertad Avanza gane la provincia de Buenos Aires".
En cuanto a otros nombres para la gobernación, lanzó: "Los actores pueden ser varios, el Presidente va a tener la oportunidad entre gente que es propia del espacio que pueda representarnos sanamente en la gobernación. No hay nada definido".
Sobre la posibilidad de ir a una PASO para definir candidatura, Pareja indicó que "yo creo que habrá una decisión, somos un espacio muy nuevo. ¿Cuánto bien o mal habla de mí que nosotros al vecino le estemos ofreciendo una interna? No veo que en este momento embrionario del espacio tengamos que resolver los temas con una PASO. Somos pocos los dirigentes que estamos bien encolumnados detrás de los objetivos y nos tenemos que poner de acuerdo".
El dirigente reiteró que LLA peleará por el Gobierno bonaerense "con la persona que elija el presidente de la nación. Javier Milei ha sido muy coherente en sus elecciones en el último y será él la persona que defina a quien quiere como compañero del nuevo presidente y teniendo en la provincia de Buenos Aires un gobernador que sea aliado a la hora de llevar adelantar las transformaciones necesarias".
PRO El vínculo con LLA y una interna postergada, en una tensa calma
La renovación de autoridades se postergó para marzo, aunque no existe seguridad de que Cristian Ritondo siga al frente del espacio en la Provincia. Desde el PRO hay quienes aseguran que está cada día más enojado con La Libertad Avanza, a causa de los incumplimientos a una serie de acuerdos. Por ejemplo, la no designación del ex ministro de Trabajo de Cambiemos, Jorge Triacca, como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El partido se encuentra en una etapa de tensa calma, con una discusión pendiente acerca de cómo relacionarse con los libertarios. La postura de Mauricio Macri y otros sectores en referencia “candidatos propios” dentro de dos años tensionan la interna amarilla.
Otro sector activo es el jorgemacrismo, en alianza con el angelicismo, que controla el bloque de Senadores a través del intendente (de licencia) de Junín Pablo Petrecca. Éste, incluso, dejó trascender que no se opone a abrir un debate por le reelección indefinida de alcaldes, marcando distancia con otras trincheras.
El santillismo es el sector más próximo al oficialismo nacional (el Colo es el ministro del Interior y va armando su estructura), y logró colocar a Agustín Forchieri como vicepresidente de Diputados. El bloque está en manos de Alejandro Rabinovich, alfil de Guillermo Montenegro, quien sigue siendo mencionado como sucesor de Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia de la Nación.
Por ese motivo, el marplatense habría resignado su sillón como uno de los vice de la Cámara Alta, que podría ocuparse con el ritondista Alex Campbell o Juan Manuel Rico Zini, referenciado en el intendente de Pergamino, Javier Martínez. La situación del IOMA, el gasto público o el NO a las re re son algunos de los caballitos de batalla en su disputa política con la gestión de Axel Kicillof.
HECHOS El passaglismo, con territorialidad y críticas a unos y otros
El passaglismo cerró un acuerdo con el PRO del ex intendente Julio Garro, por lo que el platense Marcelo Leguizamón conduce el bloque en el Senado. También sumó a la radical de Fernández, Natalia Quintana a la bancada Hechos-UCR Identidad, que integra la nicoleña María Emilia Subiza.
Según confiaron desde ese espacio, transitarán en lo legislativo desde una postura independiente, con críticas a kirchneristas y libertarios por igual. Entre los ejes estarán cuestiones vinculadas al “día a día de la gente. Así, varios proyectos presentados desde esta bancada en enero apuntaron a conflictos con servicios públicos como la luz o el agua, que complican la vida a miles de bonaerenses.
En Diputados, la pergaminense María Paula Bustos, vinculada al intendente Javier Martínez (Jorge Macri/Daniel Angelici), decidió permanecer dentro del bloque del PRO, por lo que el grupo quedó integrado por Manuel Passaglia (hermano de Santiago, intendente nicoleño) e Ignacio Mateucci, ex secretario de Producción de San Nicolás.
NUEVOS AIRES Una oposición que buscará saldar la grieta en la Legislatura
“Tenemos la vocación y la predisposición de alcanzar los consensos necesarios para aprobar la mayor cantidad de leyes posibles durante este 2026. Somos un bloque que pone en valor el diálogo, porque consideramos que es el único mecanismo posible para salir de la grieta y avanzar en proyectos acordes al sentido común”, manifestó EL diputado provincial Gustavo Cuervo.
Asimismo, señaló que el espacio “buscará darle continuidad a una agenda legislativa que ya fue trabajada durante el año pasado, impulsando proyectos de ley de autoría propia que quedaron en tratamiento en comisiones y que esperan poder convertir en ley en el corto y mediano plazo”.
Con respecto a los proyectos propuesto rpor Axel Kicillof, remarcaron que acompañarán las que representen una mejora concreta para la vida de los bonaerenses. En ese marco, expresaron que su rol no será únicamente el de acompañar o rechazar proyectos, sino el de ejercer plenamente la tarea legislativa que les fue encomendada por el voto popular: analizar, proponer modificaciones y enriquecer tanto las iniciativas del Poder Ejecutivo como las de la oposición, con el objetivo central de construir mejores políticas públicas para la provincia.
UNION CIVICA RADICAL Amigos ex-rivales, atomización y críticas unificadas al kicillofismo
El radicalismo se encuentra inmerso en un proceso de recomposición tras el fracaso electoral de 2025. El abadismo sorprendió al cerrar un pacto con sus eternos rivales de Evolución (un sillón como miembro del Consejo Asesor del Bapro quedó en manos del quilmeño Fernando Pérez, operador de Martín Lousteau en la Provincia), un acuerdo que podría tener su presentación oficial el 20 de febrero, cuando el sector que responde al marplatense realice su tradicional acto en La Feliz. Además, podrían estar presentes el possismo y, tal vez, el sector que responde al ex vicegobernador Daniel Salvador.
Mientras tanto, el espacio que se alineó detrás de Miguel Fernández se apoya en la mayoría de intendentes boina blanca y busca constituir su propio músculo con otras porciones del partido. En el terreno legislativo apuntan a la gestión de Axel Kicillof, castigando con temas como la problemática del IOMA, la Seguridad o el internismo en el oficialismo.
En el Senado, el “fernandismo” se alió con Hechos (ver aparte), mientras que en la Cámara Baja rompió con los abadistas y armó bloque propio con Alejandra Lordén, una ex ultra-abadista a la cabeza (la bancada la integran también el trenquelauquense Valentín Miranda y la dorreguense Priscila Minaard), dejando a UCR-Cambio Federal con tres integrantes (los mismo que los otros boina blanca) y con Diego Garciarena como presidente. Los otros dos miembros son el tandilense Matías Civale (otrora referenciado en Facundo Manes y Lousteau) y la monzoista Silvina Vaccarezza.
La autonomía municipal, el reparto de fondos a intendentes, el IOMA, la obra pública y otras críticas a la gestión bonaerense unifican a todos los sectores del centenario partido en la Provincia.