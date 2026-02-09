9 de febrero de 2026
Kicillof criticó la “falta de coraje” de gobernadores y empresarios
El mandatario dijo que hay que enfrentar ahora al gobierno de Milei y que algunos de sus pares no se animan a hacerlo y prefieren recluirse en sus provincias. También criticó el acuerdo con los Estados Unidos y destacó la “generosidad” en la negociación por la lista de unidad para el PJ bonaerense.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó esta noche la “falta de coraje” de algunos gobernadores que no se atreven a enfrentar al presidente de la Nación, Javier Milei, y al gobierno libertario en general, y de empresarios que lo apoyaron y ahora lo están pasando mal pero no se animan a alzar la voz.
“No se dan cuenta de que faltan dos años de Milei. Hay que enfrentarlo. Es un trabajo, pero nadie se puede hacer el distraído”, enfatizó Kicillof.
El mandatario bonaerense hizo esas apreciaciones durante una entrevista televisiva con el periodista Gustavo Sylvestre, por la señal C5N.
“Yo he hablado con muchos gobernadores. Algunos tienen la posibilidad de reelegir y otros no. Hay gobernadores que tienen reelección y dicen: Está todo muy complicado, yo me quedo acá y espero [a después de 2027]. Yo les digo: no va a haber país”, enfatizó Kicillof.
El Gobernador también cuestionó al sector empresario por su falta de claridad para hablar de las consecuencias del modelo económico libertario.
“Hay sectores empresarios que han adoptado una posición de apoyo al gobierno de Milei y hoy los vemos en una situación de zozobra, faltándoles el coraje para enfrentar esto”, subrayó.
Kicillof también criticó el acuerdo comercial firmado por el gobierno de Milei con los Estados Unidos.
“Si alguien piensa que esto no es grave, que lea y que estudie un poco lo que Milei firmó con los Estados Unidos, que es lo mismo que firmó Bangladesh. No es que hubo una ardua negociación para defender los intereses argentinos. Son unos mentirosos, son unos chantas y son unos vendepatria”, disparó.
“Si un legislador vota esto, es porque está entongado o porque no lo leyó”, afirmó. “Es tan obsceno, que uno no sabe por dónde empezar.”
Kicillof subrayó además la “generosidad” de las distintas corrientes del peronismo bonaerense para arribar a una lista de unidad, encabezada por él mismo, para reemplazar a Máximo Kirchner en la presidencia del partido.
“Se trabajó muy fuerte, con mucho compromiso y mucha generosidad de todos los sectores”, apuntó el Gobernador.