9 de febrero de 2026

Kicillof criticó la “falta de coraje” de gobernadores y empresarios

El mandatario dijo que hay que enfrentar ahora al gobierno de Milei y que algunos de sus pares no se animan a hacerlo y prefieren recluirse en sus provincias. También criticó el acuerdo con los Estados Unidos y destacó la “generosidad” en la negociación por la lista de unidad para el PJ bonaerense.

