9 de febrero de 2026
OTRA SALIDA MÁS
En medio de la denuncia por sobreprecios, renunció Demian Reidel a Nucleoeléctrica Argentina
La salida del directivo se produjo tras semanas de tensión interna y cuestionamientos por contrataciones y valores inflados en obras y servicios vinculados a la compañía, que ahora quedó bajo la lupa de organismos de control.
La conducción de Nucleoeléctrica Argentina atravesó un sacudón fuerte con la renuncia de Demian Reidel a la presidencia de la empresa. La decisión se conoció en las últimas horas y generó ruido tanto puertas adentro de la firma como en el sector energético, donde la compañía tiene un rol clave en proyectos de infraestructura eléctrica.
La salida de Reidel no fue un hecho aislado ni repentino. En el último tiempo se habían acumulado tensiones internas, diferencias en la gestión y, sobre todo, crecientes cuestionamientos vinculados a presuntos sobreprecios en contrataciones, un tema que ya había encendido alarmas dentro y fuera de la empresa.
Las denuncias apuntan a valores que estarían por encima de los precios de mercado en obras, provisión de equipos y servicios técnicos. De acuerdo a la información que circula en ámbitos empresariales y administrativos, esos contratos habrían sido adjudicados durante la gestión de Reidel y hoy son materia de revisión, tanto a nivel interno como por parte de organismos de control.
En ese marco, la renuncia del ahora ex presidente aparece asociada a la necesidad de descomprimir una situación cada vez más compleja. Si bien desde Nucleoeléctrica Argentina evitaron hacer declaraciones extensas, fuentes cercanas a la compañía admitieron que el contexto de denuncias y auditorías en curso aceleró la salida del directivo.
Las sospechas por sobreprecios no solo impactaron en la imagen de la empresa, sino que también encendieron luces amarillas en el sector público, dado que varios proyectos de Euroeléctrica Argentina están vinculados a obras estratégicas para el sistema energético. Por ese motivo, no se descarta que en los próximos días se profundicen pedidos de información y revisiones administrativas.
Mientras tanto, la firma quedó con una conducción transitoria, a la espera de definir quién tomará las riendas de manera definitiva. La prioridad, según trascendió, será garantizar la continuidad operativa y despejar dudas sobre los procesos de contratación cuestionados.
La salida de Demian Reidel abre así una nueva etapa para Nucleoeléctrica Argentina, atravesada por la necesidad de recuperar credibilidad y ordenar su funcionamiento interno. Con las denuncias por sobreprecios aún en análisis, el foco estará puesto en cómo avanza la investigación y qué impacto tendrá en el futuro de la empresa dentro del mapa energético nacional.