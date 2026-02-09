Volver | La Tecla Nacionales 9 de febrero de 2026 OTRA SALIDA MÁS

En medio de la denuncia por sobreprecios, renunció Demian Reidel a Nucleoeléctrica Argentina

La salida del directivo se produjo tras semanas de tensión interna y cuestionamientos por contrataciones y valores inflados en obras y servicios vinculados a la compañía, que ahora quedó bajo la lupa de organismos de control.

