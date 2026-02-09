Intento fallido de récord mundial: casi 2.000 personas flotaron en la laguna de Mar Chiquita

Cientos de participantes se congregaron en las aguas saladas de la laguna de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, con la ilusión de establecer un nuevo récord mundial de flotación masiva. El objetivo era ambicioso: reunir al menos 1.942 personas flotando simultáneamente durante más de 30 segundos, superando así la marca vigente de 1.941 personas lograda en 2017 en Epecuén, Buenos Aires.A pesar del entusiasmo y la masiva convocatoria del Festival de la Planchita, finalmente se presentaron 1.831 participantes. Aunque la cifra resultó insuficiente para batir el récord anterior, la imagen de cientos de personas flotando en perfecta armonía sobre la superficie de la laguna dejó postales impresionantes y generó gran repercusión.La alta concentración de sal en las aguas de Mar Chiquita facilita notablemente la flotación, convirtiendo a este espejo de agua en uno de los lugares ideales para este tipo de desafíos. Los asistentes, equipados con trajes de baño y mucha disposición, se alinearon en el agua bajo un cielo despejado, demostrando una vez más el espíritu comunitario y la creatividad de los argentinos para organizar eventos únicos.Aunque el Guinness World Records no se actualizó en esta oportunidad, el intento dejó en claro el potencial turístico y recreativo de la laguna cordobesa, que año tras año atrae a visitantes por sus propiedades.El video del evento, compartido por BBC News Mundo en Instagram, ya acumula miles de visualizaciones y comentarios que destacan la belleza de las imágenes y el ingenio de la propuesta.