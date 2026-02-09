Avance científico en Brasil: la polilaminina podría devolver el movimiento a personas con parálisis

Durante décadas, la comunidad científica consideró que la parálisis por lesión medular era una condición irreversible. Sin embargo, un avance desarrollado en Brasil está comenzando a cambiar esa perspectiva. Investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) han dedicado más de 25 años al estudio de la polilaminina, una molécula con capacidad para estimular la regeneración de la médula espinal lesionada.



Los primeros resultados experimentales son prometedores: pacientes que participaron en las pruebas han recuperado movimiento en áreas que se presumían pérdidas de forma permanente. El contenido destaca que “no se trata de magia ni de un milagro”, sino de un proceso científico riguroso que avanza con cautela.



La polilaminina actúa promoviendo la regeneración neuronal y la reconexión de circuitos interrumpidos por lesiones en la médula. Si los ensayos futuros confirman la eficacia y seguridad observadas en esta etapa inicial, el impacto podría ser transformador: millones de personas con lesiones medulares por accidentes, enfermedades o traumas podrían recuperar funciones motoras y, en muchos casos, volver a caminar.



La pregunta ya no es si la ciencia puede hacerlo sino cuándo se pone el foco en la innovación latinoamericana en neurociencia y medicina regenerativa. Brasil se posiciona así como referente regional en un campo dominado históricamente por centros de investigación de Estados Unidos y Europa.



Expertos consultados en publicaciones científicas coinciden en que, si bien los avances son alentadores, la terapia se encuentra aún en fase experimental. Se requieren más estudios clínicos, con mayor número de participantes y seguimiento a largo plazo, para pasar a etapas de aprobación regulatoria y eventual aplicación en pacientes.



Este desarrollo reaviva la esperanza en la comunidad de personas con discapacidad motriz y refuerza la importancia de la inversión en investigación científica en América Latina. La neurociencia regional demuestra, una vez más, que puede contribuir de manera decisiva a resolver problemas globales de salud.