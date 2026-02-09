9 de febrero de 2026
REVISTA QUé
Inflación: el año arrancó con un repunte que complica el relato de calma
El IPC de la Ciudad subió 3,1% en enero y mostró subas generalizadas, con impacto directo en alimentos y gastos cotidianos.
La inflación de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1%, según el Índice de Precios al Consumidor porteño difundido por el organismo estadístico local. El dato implicó una aceleración de 0,4 puntos respecto de diciembre y se convirtió en la variación mensual más alta desde marzo de 2025, además de ser la primera vez en diez meses que el índice supera el 3%.
En términos interanuales, los precios acumularon un incremento del 31,7% en los últimos doce meses. Si bien la inflación anual se mantiene por debajo de los niveles de años previos, la suba de enero marca un cambio de tendencia tras varios meses de desaceleración y reabre interrogantes sobre la evolución de los precios en el inicio de 2026.
Los principales impulsos del índice provinieron de rubros vinculados al consumo y a la temporada de verano. Recreación y cultura lideró los aumentos con 7,4%, seguido por restaurantes y hoteles (5,3%), alimentos y bebidas no alcohólicas (4%), transporte (3,7%) y vivienda y servicios (2,4%). Estos sectores concentraron la mayor parte de la presión inflacionaria del mes.
El dato de la Ciudad suele anticipar la tendencia nacional, aunque con diferencias metodológicas. Para enero, las estimaciones privadas ubicaban la inflación del país por debajo del registro porteño, en torno al 2,2% al 2,6% mensual, con una dinámica similar en alimentos, servicios y rubros estacionales. El índice nacional se difundirá con la metodología vigente.
Tras un 2025 que cerró con la inflación anual más baja en varios años, el comienzo de 2026 muestra señales de repunte. El aumento de enero en la Ciudad sugiere que la desaceleración de precios perdió impulso en el arranque del año y deja abierto el debate sobre la sostenibilidad de la baja inflacionaria en los próximos meses.