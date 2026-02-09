Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de febrero de 2026 REVES JUDICIAL

La subasta del Casino de Necochea, frenada: la Justicia expone un proceso lleno de grietas

La medida cautelar paralizó el remate del Complejo Casino y dejó al descubierto cuestionamientos por falta de información, pasos administrativos omitidos y dudas sobre la legalidad del proceso impulsado por el municipio.

