9 de febrero de 2026
REVES JUDICIAL
La subasta del Casino de Necochea, frenada: la Justicia expone un proceso lleno de grietas
La medida cautelar paralizó el remate del Complejo Casino y dejó al descubierto cuestionamientos por falta de información, pasos administrativos omitidos y dudas sobre la legalidad del proceso impulsado por el municipio.
La subasta del Complejo Casino de Necochea quedó suspendida por una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo, que consideró que no estaban dadas las condiciones legales para avanzar con el proceso. La decisión se conoció en un contexto de cuestionamientos previos al procedimiento, advertencias técnicas y reclamos por falta de información pública que ya habían derivado en un amparo judicial.
Tras la resolución, el intendente Arturo Rojas publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que el municipio aún no había sido notificado formalmente del fallo y que responderá por las vías legales una vez conocidos los fundamentos. Sostuvo que la subasta busca revertir el abandono del edificio, generar inversión y empleo, y aseguró que la medida judicial “frena una oportunidad para Necochea”.
El conflicto venía gestándose desde fines de 2025, cuando vecinos y especialistas solicitaron acceso al expediente completo, estudios ambientales y detalles urbanísticos del proyecto. Según los cuestionamientos, el proceso avanzó sin responder esos pedidos y con observaciones técnicas no resueltas, además de posibles incompatibilidades administrativas que terminaron motivando la presentación judicial.
La cautelar puso el foco en la legalidad del procedimiento, el cumplimiento de los pasos administrativos y la transparencia de la operación. También se sumaron críticas por la falta de definiciones urbanísticas concretas, la ausencia de estudios ambientales integrales y la tasación del predio, cuyo precio base generó dudas en comparación con valuaciones anteriores. A esto se sumó un dato que profundizó la incertidumbre: a horas del cierre de inscripción para la subasta no se registraban oferentes.
El clima previo al fallo estuvo marcado además por una fuerte exposición mediática y cuestionamientos personales hacia quienes impulsaron el amparo y el pedido de información. Con la subasta suspendida, el expediente judicial continuará su curso y el debate sobre el futuro del predio, la transparencia del proceso y las condiciones de venta sigue abierto en el plano político y administrativo.