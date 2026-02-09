Trump sufre su "peor derrota cultural" en el Super Bowl y Bad Bunny conquista el medio tiempo con música latina

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos más vistos de la cultura estadounidense, marcó un antes y un después al ser protagonizado por música latina y en idioma español por primera vez en sus 60 años de historia.



En este contexto, el artista puertorriqueño Bad Bunny, de 31 años y ex empleado de supermercado convertido en un fenómeno global, brilló y lideró el show que alcanzó los 142 millones de espectadores, estableciendo un nuevo récord histórico.



Este hecho podría considerarse una derrota de Donald Trump en su batalla cultural. De hecho, el mandatario tenía otras preferencias para el escenario, pero el evento terminó celebrando la diversidad latina en el corazón de la cultura popular estadounidense. Asimismo, llegó a calificar el show como “uno de los peores de la historia”, en línea con críticas de sectores conservadores ante los cambios en eventos conservadores como el expuesto.



Vale mencionar que Bad Bunny, el artista más escuchado en Spotify durante varios años y ganador del Grammy al Álbum del Año, simboliza para muchos la transformación demográfica y cultural de Estados Unidos: un país cada vez más latino, diverso, híbrido y global, alejado del modelo exclusivamente blanco.



Mientras Trump busca posicionarse como referente cultural a través de decretos o apelando a valores tradicionales, la realidad del entretenimiento masivo y la audiencia joven muestra un rumbo diferente. La música latina y la identidad multicultural ya no son marginales, sino protagonistas en el evento más “sagrado” de la cultura pop estadounidense.



Con este hito, el Super Bowl no solo habló en español, sino que evidenció que la batalla cultural se define en el terreno de la influencia real y no en la nostalgia política. Bad Bunny y la ola latina parecen haber ganado esta ronda por goleada.