9 de febrero de 2026
BOLETÍN OFICIAL
Inundaciones y urbanización en La Plata: un mapa oficial que llega después del desastre
La Autoridad del Agua aprobó la cartografía de riesgo para la cuenca del Arroyo del Gato, con límites a obras y desarrollos en sectores vulnerables de la capital provincial.
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires aprobó el Mapa de Peligrosidad Hídrica de la cuenca del Arroyo del Gato mediante una resolución firmada a fines de diciembre de 2025. La medida se enmarca en el Código de Aguas bonaerense, que establece la elaboración de cartas de riesgo para identificar zonas potencialmente afectadas por inundaciones y orientar políticas de prevención y ordenamiento territorial.
El mapa delimita áreas con distintos niveles de peligrosidad por inundación, definidos a partir de estudios hidrológicos, hidráulicos y geomorfológicos realizados por equipos técnicos especializados. Para su elaboración se utilizaron datos actualizados de topografía, uso del suelo, precipitaciones, escurrimiento y proyecciones de cambio climático, con el objetivo de establecer escenarios de riesgo y tormentas críticas.
La resolución establece que las áreas identificadas como de peligrosidad deberán considerarse en la planificación territorial y en la gestión del riesgo hídrico. El documento será una herramienta oficial para la toma de decisiones sobre el uso del suelo, la prevención de desastres y la planificación de respuestas ante eventos extremos, incluyendo la posibilidad de restringir nuevas construcciones en zonas de mayor riesgo.
Además, se dispuso que en las áreas delimitadas no podrán realizarse obras, plantaciones ni otras intervenciones que generen obstáculos al escurrimiento sin autorización previa de la Autoridad del Agua. Tampoco se otorgará factibilidad hidráulica para nuevas construcciones en esos sectores sin la evaluación correspondiente.
El municipio de La Plata deberá incorporar la información del mapa en sus códigos de ordenamiento territorial y de edificación, aplicando las restricciones necesarias según el nivel de riesgo. La Autoridad del Agua publicará la cartografía en su geoportal oficial y brindará asistencia técnica para su implementación, en coordinación con organismos provinciales y municipios involucrados.