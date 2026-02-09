Volver | La Tecla Municipios 9 de febrero de 2026 BOLETÍN OFICIAL

Inundaciones y urbanización en La Plata: un mapa oficial que llega después del desastre

La Autoridad del Agua aprobó la cartografía de riesgo para la cuenca del Arroyo del Gato, con límites a obras y desarrollos en sectores vulnerables de la capital provincial.

Compartir