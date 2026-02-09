Denuncian un loteo millonario en la zona protegida de Río Negro
Organizaciones ambientalistas y diputados de la oposición sostienen que se avanza sin audiencia pública en el fraccionamiento de 181 lotes en el área natural protegida del Anfiteatro del Río Limay. Dos fundaciones ambientalistas presentaron recursos ante provincia y apuntan a la exsecretaria de Energía y Ambiente y pareja del gobernador, Andrea Confini
Compartir
Organizaciones ambientalistas y legisladores de Río Negro denunciaron el fraccionamiento de 181 lotes en el Área Natural Protegida "Paisaje Protegido Río Limay", conocida como el Anfiteatro del Río Limay, una zona emblemática de alta valor ecológico en el departamento Pilcaniyeu (cerca de Villa Llanquín).
La Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable (FADEHS), presidida por Federico López Lambert, presentó un reclamo formal ante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial para que se deje sin efecto la autorización del loteo.
Paralelamente, elevó una comunicación al Comité de Seguimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional ratificado por Argentina, denunciando violaciones al acceso a la información ambiental, a la participación pública y a la protección de defensores ambientales. FADEHS advierte que podría escalar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si no se detiene el proceso.
Según la denuncia, el proyecto inmobiliario, con lotes que se ofrecen entre 130.000 y 420.000 dólares y que incluyen costa de río para viviendas e infraestructura de alto estándar, contradice la Ley 2946 (que creó el área protegida en 1995) y su zonificación, que establece la franja ribereña como de uso público sostenible, prohibiendo el fraccionamiento privado.
Se critica el "absoluto secretismo" del trámite: no se publicó la resolución en el Boletín Oficial ni en sitios oficiales (incumpliendo la Ley 5766), no hubo audiencia pública, faltó estudio de impacto ambiental completo, no intervino el Fiscal de Estado ni se consultó a municipios o comisiones de fomento, y las solicitudes de acceso a información quedaron sin respuesta.
El área forma parte de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza declarada por la UNESCO en 2007 y es hábitat de especies en peligro como el huillín (nutria de río), el lagarto tenebroso y el cóndor andino (con dormideros de más de 90 individuos cerca del límite protegido). La Secretaría de Ambiente provincial la describe oficialmente como de "alta vulnerabilidad ambiental".
Tomás Guevara, integrante de FADEHS, acusó al gobierno provincial de "desmanejo total" en la política de tierras, con trámites opacos que permiten "privatizar hasta el paisaje del Anfiteatro", avalados desde la Secretaría de Energía y Ambiente (a cargo interinamente de Confini, esposa del gobernador).
La fundación exige la suspensión inmediata de cualquier fraccionamiento y comercialización de lotes, invocando los principios precautorio, de prevención y de equidad intergeneracional. Recuerda como antecedente exitoso la movilización de 2007 de la organización "Comunidad del Limay", que frenó un intento similar de loteo tras detectar irregularidades, con acciones emblemáticas como el "Abrazo al Limay" de 1995.
La controversia pone en foco el conflicto entre desarrollo inmobiliario de lujo y la preservación de uno de los corredores fluviales más valiosos de la Patagonia norte.